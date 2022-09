Un azil de bătrâni a angajat stripteuze pentru a celebra o sărbătoare importantă. Cum au reacționat pensionarii

Casa Veteranilor Taoyuan este o unitate administrată de stat, aflată în orașul Taoyuan. Azilul este destinat pensionarilor din armată, potrivit news.com.au.

Casa pentru pensionari a plătit-o pe femeia în lenjerie intimă pentru a distra cel puțin 12 seniori aflați în scaun cu rotile.

Personalul a spus că dorește să ridice moralul rezidenților infirmi, deoarece cele două sărbători anterioare festivalului de la mijlocul toamnei au fost anulate din cauza pandemiei.

Unitatea a fost criticată în mediul online, după ce au apărut imagini în care o femeie își mângâie corpul în timp ce îi ghidează mâinile unui bunic spre sânii și picioarele ei.

Taoyuan Veterans Home in Taiwan hired a stripper for disabled veterans. Proving you can still get up even when confined to a to a wheelchair. ????????‍♂️ pic.twitter.com/eaPw7BNQQr