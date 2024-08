Un român de 60 de ani a cerut 8 mici cruzi la un restaurant de pe litoral. Răspunsul scurt al bucătarului

Alții, au vrut ca apa mării să fie mai caldă, ori să-și ia cu ei în cameră, bicicletele. Angajații hotelurilor, vor să-i convingă să revină, așa că citesc, toate aceste impresii negative, chiar dacă multe sunt nefondate.

Turiștii care predau camera la acest hotel all inclusive din Mamaia sunt rugați să completeze un chestionar în care să treacă și nemulțumirile.

Iulian Tenie, managerul unui hotel din Mamaia: „Un domn foarte supărat că nu a putut să își cazeze și bicicleta împreună cu dumnealui în cameră. Avem turiști care reclamă faptul că distanța până la mare este prea mare, în măsura în care plajele s-au lărgit sau că nisipul este rugos. Că au fost alge, ceea ce evident nu ține de serviciile hotelului”.

Alți clienți s-au plâns de mese, că sunt prea mici, neîncăpătoare pentru multiplele farfurii.

Ar putea exista în meniu cartofi prăjiți la micul dejun? Este una dintre sugestiile unui turist. Un alt turist spune că ar trebui să existe un televizor funcțional aici în lobby-ul hotelului și mai mulți pești în acvariu.

Alt hotel, alte situații hilare.

Oana Olteanu, manager hotel Mamaia: „Acum 2-3 zile un turist ne-a lăsat pe recepție o pisică, ca să stea cu noi cât îl cazăm, ca să nu se plictisească. M-a sunat acum câteva zile o turistă și m-a întrebat dacă plaja e ok, dacă are nisip, are tot ce îi trebuie. Un turist a fost supărat că a venit valul și i-a luat proteza”.

Reprezentanții hotelurilor le răspund că de multe ori nu stă în puterea lor să rezolve aceste situații. De cealaltă parte, turiștii spun că sunt nemulțumiți în principal de prețuri, facilități și mâncare.

Turist: „La camera de hotel, saltelele sunt proaste”.

Reporter: „Mâncarea?”

Turist: „Bună, tradițional românesc, nu ceva scoici, midii, altceva”.

Reporter: „Ați vrea să fie și niște fructe de mare?”.

Turist: „Ar fi indicat, dacă tot plecăm de acasă de la ciorbă și tocană, am merita și altceva, schimbăm meniul."

Turist: „Puțină curățenie în stațiune. Mâncarea mai putea fi îmbunătățită”.

Și la autoservirile din stațiuni angajații s-au confruntat cu situații ciudate.

Gabriel Enache - bucătar: „A venit o persoană mai în etate așa undeva la 60 de ani și mi-au cerut 8 mici, dar cruzi. L-am trimis la alimentară."

Cristina Croitoru – manager autoservire: „Ni s-a întâmplat la vreo 3 persoane să vină să ceară ketchup pentru șprot, peștișorul mic și au fost câțiva cu o ciorbă de văcuță care cereau ketchup și muștar ceea ce m-a surprins enorm."

Turiștii pot completa chestionarele la hotelurile unde sunt cazați sau pot lăsa recenzii pe platformele unde își rezervă vacanța.

