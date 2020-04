Turiști, obligați să scrie de 500 de ori că își cer scuze, după ce au încălcat restricțiile în India

Drept urmare, ei au fost obligaţi să scrie că îşi cer scuze de 500 de ori, a informat luni poliţia locală, citată de DPA.

Neobişnuita pedeapsă a fost dată în contextul în care India a impus o perioadă de izolare de 21 de zile la nivel naţional, care a intrat în vigoare pe 25 martie, locuitorilor fiindu-le permisă părăsirea caselor doar pentru a-şi procura bunuri esenţiale şi medicamente.

Turiştii, din Statele Unite, Australia, Mexic şi Israel, au fost prinşi în timp ce făceau o plimbare pe malul râului Gange, în oraşul Rishikesh, în weekend.

În înregistrările difuzate de mai multe posturi de ştiri se poate vedea cum un poliştist pe nume Vinod Kumar Sharma le aplică turiştilor această pedeapsă neobişnuită.

"Fiecare dintre ei a fost pus să scrie 'nu am respectat regulile de izolare, îmi pare foarte rău' de 500 de ori", a precizat Sharma prin telefon.

The toughest punishment one can get for violation of #lockdown ???????? #IncredibleIndia #AthithiDevoBhava https://t.co/aDrSJE2NyQ