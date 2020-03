Gestul inedit făcut de un polițist pentru a-i face pe oameni să stea acasă. Ce purta pe stradă VIDEO

Rajesh Babu a folosit o mască în forma noului virus în timpul controalelor pe care le efectua, scrie Metro.

Bărbatul a fost fotografiat pe stradă, în timp ce îi oprea pe motocicliști și îi informa cu privire la pericolul la care se expun dacă ies din case.

"I am #coronavirus and what will happen if I come and sit between you people," asks Inspector Rajeesh Babu to a two-wheeler rider and his pillion. One of the many ways to keep people inside their homes. The helmet was designed by @kinggowtham#CoronavirusOutbreak @DeccanHerald pic.twitter.com/lkfr5QqH25