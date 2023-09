Trei specialiști în parenting modern, recunoscuți la nivel mondial, vin în premieră la București

Care este rolul tatălui într-o lume în schimbare, secretele 'hygge' și 'zeitgeist', și dilema tehnologiei: aliat sau adversar? sunt întrebări care își vor găsi răspunsul pe pe 29 Septembrie la Sala Radio din București, unde are loc Conferința de Parenting.

Speakeri internaționali, unii dintre ei aflați în premieră în România, cu materiale exclusive pentru părinții români

Jordan Shapiro (Doctor în filozofie, cercetător, autor celebru, lider de opinie la nivel mondial), Michelle Hutchison (Autor de bestselleruri, speaker, traducător, lider de opinie) și Jessica Joelle Alexander (Autor de bestselleruri, expert în parenting, speaker și cercetător) vin în România pe 29 septembrie pentru a dezvălui secretele parenting-ului viitorului. Tatăl la intersecție: Tradițional versus Modern în Era Contemporană, Mai sunt copiii olandezi cei mai fericiți din lume în 2023? Realitățile de azi, provocările de mâine și Despre Hygge și Parentingul Danez în 2023: Cum formăm copii încrezători pentru o lume în evoluție? sunt subiectele pe care aceștia le vor aborda în sesiuni deschise cu publicul.

Despre Metoda Daneză de educare a copilului cu Jessica Joelle Alexander

Conceptul "hygge" este un concept danez care se referă la un anume sentiment de confort, siguranță și bunăstare pe care îl poți simți în momentele simple dar speciale în viața de zi cu zi. Parentingul danez – abordează conceptul "hygge" prin crearea unui mediu cald și sigur pentru copii, realizând o conexiune puternică între părinți și copii și promovând o copilărie fericită și echilibrată. Aceasta implică stabilirea rutinelor de zi cu zi care aduc o senzație de confort, petrecerea timpului de calitate împreună fără distrageri digitale și crearea unui mediu casnic plin de confort și căldură.

Pe 29 septembrie, avem șansă extraordinară să o ascultăm pe Jessica Joelle Alexander la București! Cu o carieră impresionantă, Jessica este mult mai mult decât o autoare de bestselleruri; este o expertă în parenting, un speaker captivant și un cercetător în parenting renumit. Cartea sa, "Metoda Daneză de educare a copilului," a fost tradusă și în limba română, fiind considerată una dintre cele mai vândute cărți despre parenting din toate timpurile. Jessica publica regulat in in publicații prestigioase precum New York Times, Time, BBC World News, Vanity Fair, NPR, Huffington Post, The Wall Street Journal, și multe altele. Nu ratați ocazia de a o asculta și de a învăța de la una dintre cele mai influente voci în parenting!

Dar cum putem să fim cei mai buni părinți în aceasta lume hiper digitalizată? Care este rolul tatălui? Răspunsuri de la Jordan Shapiro

Te-ai întrebat vreodată cum să menții o legătură reală cu copilul tău într-o lume guvernată de ecrane? Deseori un Youtuber pe care copilul îl urmărește primește mai mult timp și atenție decât părinte? De multe ori, tatăl este văzut ca guru-ul tehnologiei în familie și este trimis la înaintare. Dar rolul tatălui s-a schimbat și evoluat semnificativ de-a lungul anilor, impactand mult valorile și competențele pe care le aduce acesta în familia modernă. Jordan Shapiro va aborda această temă palpitantă, explorând conexiunea dintre tradițional și contemporan. Vom descoperi impreuna ce înseamnă să fii "Tatăl Viitorului" și cum se împletește esența tradițională cu nevoile și provocările zilelor noastre.

Jordan Shapiro, profesor la Temple University din Philadelphia, SUA, s-a impus ca un autor de prestigiu și un columnist apreciat în publicații americane. Jordan abordează educația și parentingul, învățarea prin jocuri digitale și modalitățile prin care copiii se conectează cu cultura digitală. Cărțile sale sunt bestseller la nivel mondial iar abordarea sa inovatoare combină psihologia, filozofia și economia pentru a aduce răspunsuri la dilemele părinților moderni. Cartea sa, "Noua Copilărie," tradusă și în limba română de Editura Humanitas, a schimbat perspectiva culturală asupra parentingului și a modului în care copiii petrec timpul în fața ecranelor.

Nu ratați șansa să-l urmăriți Live pe Jordan Shapiro, la Sala Radio pe 29 Septembrie.

Mai sunt copiii olandezi cei mai fericiți din lume în 2023? Ne răspunde Michele Hutchison

Și acum despre copii fericiți... ei bine, numeroase studii au demonstrat că cei mai fericiți copii din lume sunt copiii olandezi. Modul olandez de creștere a copiilor are avantaje semnificative atât pentru părinți, cât și pentru copii, iar în cadrul acestei conferințe, Michele împărtășește cu publicul său ideea contraintuitiva că părinții pot face mai mult pentru copiii lor și pentru ei înșiși prin a face mai puțin. Pe 29 septembrie avem oportunitatea de a o asculta live pe Michele Hutchison la București, lider de opinie in parenting și TED talker – co-autor al cartii "Cei mai fericiți copii din lume: Parenting în stil olandez."

Participarea la această conferință este o oportunitate specială pentru părinți de a-și îmbunătăți abilitățile de parenting și de a descoperi modalități noi și inspiraționale de a crește și educa copiii. Conferința oferă nu doar informații practice, ci și o doză puternică de inspirație și încurajare emoțională. Indiferent de etapa în care te afli în călătoria ta de părinte, această conferință te va ajuta să ai mai multă încredere și să te conectezi mai bine cu copilul tău și cum să-l faci mai fericit.

