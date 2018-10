Trei pui de urs înfometați au rămas blocaţi într-o pubelă

Trei pui de urs au rămas blocaţi într-o pubelă, la marginea oraşului Reno-Nevada, unde s-au aventurat împinşi de foame.

Odată intraţi cu totul în container, ursuleţilor le-a fost imposibil să iasă, capacul fiind metalic. Aşa că mama lor, rămasă pe dinafară, a făcut tărăboi, lovind în pereţii recipientului.

CAUGHT ON CAMERA: A firefighter rescues three bears trapped inside a dumpster in Reno, Nevada. pic.twitter.com/JSRN7CIhHd