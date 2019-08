Trei câini au murit după ce s-au jucat într-un lac. Mesajul transmis de stăpâna lor

Melissa Martin și Denise Mintz au ieșit într-o seară la o plimbare pe lac cu cei trei câini ai lor: Abby, Izzy și Harpo, informează CNN.

La mai puțin de 15 minute de la ieșirea din apă, animalele au început să manifeste anumite simptome ciudate. Starea lor a început să se agraveze, iar Melissa i-a dus pe cei trei câini la veterinar. În ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, starea acestora nu s-a ameliorat deloc. După puțin timp, aceștia au murit.

Medicul veterinar a afirmat că decesul celor 3 animale a fost cauzat de substanțele toxice din algele albastre-verzi, aflate în lac.

,,Nu mă voi opri până când nu o să se producă schimbări”, a declarat Melissa, revoltată de tragicul eveniment.

A North Carolina woman took her three dogs to a pond to play. Within hours, her pups had died from toxic algae https://t.co/Fn57nPxD01 pic.twitter.com/2Lio38bBZS