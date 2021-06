Transformarea virală a unui câine găsit cu blana într-o stare deplorabilă. Cum arată acum

Rămași cu gura căscată la vederea animalului, salvatorii au avut nevoie de câteva momente bune până să-și dea seama că sub blana uriașă se ascunde un shih tzu în vârstă de 10 ani. A fost nevoie de doi veterinari pricepuți, o mașină de tuns și două ore de eforturi susținute pentru ca micul patruped să scape, într-un final, de kilogramele de blană.

Cățelul a primit numele Simon și a devenit în scurt timp vedetă pe internet, cu ajutorul imaginilor dinainte și de după tunsoarea care l-a scos la iveală. Numeroși fani vor deja să-l adopte.

A stray Shih Tzu needed a haircut so badly you could barely tell it was a dog. But post-shave, a star is born. CNN's Jeanne Moos reports. https://t.co/C7LEpMgpEl pic.twitter.com/YCP8nGn8cJ