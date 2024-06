Topul orașelor cu cea mai bună mâncare din lume în 2024. Primul loc, ocupat de o destinație preferată de români

Alții se uită la orașele cu viață de noapte agitată sau optează pentru o destinație care găzduiește un festival sau un eveniment.

Dar pentru mulți turiști, cea mai interesantă parte a oricărei călătorii este mâncarea. Pe baza opiniilor călătorilor gurmanzi, Time Out a făcut un nou clasament al celor mai bune destinații urbane gastronomice din lume.

„Mâncarea este totul atunci când călătorești”, a declarat Grace Beard, editorul de turism al Time Out, pentru CNN Travel. „O masă bună (sau proastă) poate defini sau distruge o călătorie - de obicei este unul dintre lucrurile pe care ni le amintim cel mai mult.”

Unde se găsește cea mai bună mâncare

Pe primul loc pe lista Time Out se află orașul italian Napoli, locul în care s-a născut pizza și una dintre destinațiile preferate de români.

Nu este surprinzător faptul că deliciile cu brânză ale pizzei margherita sunt menționate în lista Time Out ca fiind „mâncarea care trebuie mâncată” în oraș, dar și somptuoasele paste napoletane Ragù și sfogliatella dulce sunt, de asemenea, menționate.

Pentru a întocmi această listă, Time Out a intervievat mii de locuitori ai orașelor din întreaga lume, chestionându-i pe localnici cu privire la opțiunile alimentare din orașul lor, punând accentul pe calitate și accesibilitate. Editorii Time Out au analizat rezultatele, incluzând în clasamentul rezultat orașul cu cel mai mare punctaj pentru fiecare țară.

Pe locul doi pe lista Time Out se află orașul sud-african Johannesburg, unde Time Out îl citează pe scriitorul de gastronomie din Johannesburg Thando Moleketi-Williams, care recomandă cartierul central Braamfontein și locuri precum barul de vinuri Mamakashaka and Friends de pe De Beer Street și restaurantul și galeria Artivist.

Time Out declară că felul de mâncare obligatoriu de mâncat din oraș este kota sandwich, o pâine umplută cu ingrediente gustoase, cum ar fi chipsuri de cartofi, cârnați, ouă sau brânză, și, de asemenea, scoate în evidență bunny chow, o mâncare stradală sud-africană cu curry, carne sau fasole umplută în pâine.

Și în completarea top trei Time Out se află Lima, Peru, unde se recomandă vizitatorilor să încerce felurile de mâncare ceviche și arroz con pollo (pui și orez).

Cele mai bune orașe pentru mâncare 2024, conform Time Out

1. Napoli, Italia

2. Johannesburg, Africa de Sud

3. Lima, Peru

4. Ho Chi Minh City, Vietnam

5. Beijing, China

6. Bangkok, Thailanda

7. Kuala Lumpur, Malaezia

8. Mumbai, India

9. Dubai, EAU

10. Portland, SUA

11. Liverpool, Marea Britanie

12. Medellín, Columbia

13. Seville, Spania

14. Porto, Portugalia

15. Marrakech, Maroc

16. Lyon, Franța

17. Sydney, Australia

18. Montreal, Canada

19. Osaka, Japonia

20. Copenhaga, Danemarca

