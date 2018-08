Tehnici de salvare a timpului, la birou

Trăim într-o luma agitată şi avem nevoie de tehnici de salvare a timpului. Iată câteva dintre ele … la birou.

În fiecare dimineaţă petrec cel puţin 30 de minute în drum spre birou - iar timpul pierdut în trafic îl pot câştiga înapoi prin „podcast-uri". În timp ce aștept autobuzul, caut episodul nou din seria pe care o ascult și nici nu simt când zboară timpul.

La birou, prima iconiță pe care o folosesc este cea de mail, iar la finalul zilei am grijă să nu las niciun mesaj necitit în inbox, ca a doua zi să am 5 minute în plus să-mi beau cafeaua cu colegii.

Secretul stă în organizare.

Ca să fii perfect organizat exista aplicații de time-management. Sunt super eficiente și găsești foarte multe pe internet, sigur trebuie să fie una pe stilul tău.