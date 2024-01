Tânărul român care s-a logodit cu patronul unui hotel de lux, după ce fostul soț, un preot, a murit. „Îmi plac cadourile”

Florin Marin a rămas cu o pensie de urmaș de 2.000 de lire sterline pe lună și cu 150.000 de lire sterline moștenire după decesul preotului Philip Clements, în 2020, dar și cu o proprietate de 100.000 de lire sterline, scrie dailymail.co.uk.

Ulterior, acesta s-a cunoscut cu spaniolul Jeronimo Jesus de Vega, alături de care a petrecut doi ani, înainte de a se muta la proprietarul unui hotel în vârstă de 53 de ani, cu origini italiene și nemțești, Giovanni Messina. Cei doi s-au logodit.

„Da, m-am logodit, dar nu cred că mă voi căsători - i-am promis lui Philip că nu o să mă mai căsătoresc încă o dată. M-am logodit pentru că îmi place să am un inel pe deget și îmi plac cadourile, dar Philip a fost un om atât de bun, mă gândesc la el mereu. Nu am o poză cu el aici, în noua casă, dar în România am o mulțime de fotografii. I-am spus lui Giovanni tot despre el și despre Jeronimo atunci când ne-am cunoscut și a spus că nu-i pasă, a spus că trecutul e trecut și că viitorul e al nostru”, a spus Florin Marin.

Philip Clements, preotul din Marea Britanie, s-a mutat în România în 2017 pentru a putea avea o relație cu Florin, dar a murit în spital trei ani mai târziu. Acesta a fost preot timp de 50 de ani, dar s-a pensionat înainte de căsătorie.

