Suveniruri periculoase, într-un parc de distracții pentru copii. Ce a făcut o mamă. FOTO

Sarah Keller, mama unei fetițe, a descoperit că la unul dintre magazinele aflate în incinta parcului de distracții se vindeau gloanțe reale, care puteau fi personalizate.

Gloanțele erau personalizate cu diferite nume, iar cel mai adesea ajungeau la copii de diferite vârste. Când a realizat că în acel magazin se vindeau gloanțe, Sarah a făcut câteva fotografii și le-a postat pe rețelele de socializare, pentru a trage un semnal de alarmă.

„Dându-le copiilor un glonț cu numele lor, într-un parc de distracții, este un lucru foarte rău”, a scris femeia, potrivit FoxNews.

La scurt timp, reprezentanții parcului de distracții a declarat că acel obiect a fost scos de la vânzare.

imagine an amusement park thinking a personalized bullet would be a cool souvenir! Its what Dorney Park in Allentown was selling at their gift shop. Like wtf are people thinking ??? pic.twitter.com/Dqc5LX4q67