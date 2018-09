Super-eroi, monştri și alte personaje s-au întâlnit în Rusia, la un eveniment de cosplay

Roboţi care amintesc de Transformers, super-eroi, monştri şi tot soiul de alte personaje ciudate şi-au dat întâlnire în Rusia.

Acolo are loc prima ediţie locală a convenţiei care este dedicată amatorilor de benzi desenate, filme SF şi jocuri video.

Cei mai mulţi dintre participanţi au străbătut sute de kilometri ca să-şi poată etala costumul pe care și l-au făcut singuri.

Ekaterinburg a devenit, pentru două zile, capitala a celor care adoră lumea eroilor din benzile desenate și din jocurile video.

Dyukha Tverdov, organizator: "Am adus aici 45 de autori de benzi desenate din toată Rusia și am creat compilații interesante, am creat o zonă dedicată jocurilor video, am avut un spectacol de cosplay, o reuniune a video-bloggerilor."

Evenimentul a inclus o competiție de "cosplay", costumarea în personaje de desene animate, devenită fenomen mai întâi în Japonia și apoi la nivel mondial. 200 de ruși în costume, unele mai elaborate ca altele, s-au prezentat în fața unui juriu. Ca să câștige puncte, unii au creat spectacol.

Marina Sevelova, membră a juriului: "Sarcina noastră e să aflăm cât de mult s-a implicat concurentul în crearea costumului. Analizăm și felul în care interpretează personajul, fiindcă e necesar ca oamenii din sală să își dea seama despre cine e vorba."

În funcție de complexitatea costumului, unii concurenți au lucrat la el chiar și un an, pornind de la zero, cu materiale procurate din greu.

Concurent: "Îmi place procesul de creație. E drăguț să interpretezi pe scenă, însă să faci costumul e și mai frumos."

Aglomerație mare a fost și la secțiunea dedicată jocurilor video. În ultimii ani, s-au înmulțit amețitor numărul titlurilor apărute pe piață.

Gleb Bagnyak, organizator: "Piața jocurilor video independente e suprasaturată acum, fiindcă dezvoltatorilor le e tot mai simplu să creeze un produs."

Ediția de anul acesta a avut atât de mult succes, incât organizatorii îi prezic evenimentului o viață lungă.

