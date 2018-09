Paradă în costume din secolul 19, în UK, dedicată scriitoarei Jane Austen

Pasiunea pentru Jane Austen şi romanele ei au adus laolaltă într-un oraş din Marea Britanie sute de turişti din toată lumea.

Vizitatorii au participat la o paradă şi au îmbrăcat costumaţii din secolul 19, asemănătoare celor pe care le-au admirat în numeroasele ecranizări ale romanelor lui Austen.

Doamne în rochii de zi sau de bal, cu pălării, mănuşi şi umbreluţe s-au plimbat agale pe străduţele oraşului britanic Bath. Au avut alături domni la fel e eleganţi, în costumele specifice societăţii britanice din secolul 19. Unele au visat, poate, admirând priveliştea, că îl prind de braţ pe însuşi domnul Darcy, din cunoscutul roman al lui Jane Austen, "Mândrie şi Prejudecată".

Parada e dedicată scriitoarei care şi-a pus semnătura şi pe alte romane apreciate, precum "Raţiune şi Simţire" sau "Emma".

Charlotte Cumper, organizatoare: "Oamenii au venit aici din toate colţurile lumii fiindcă o iubesc pe Jane Austen, iubesc istoria vremurilor ei şi iubesc Bath."

Unii participanţi au venit tocmai din Australia sau Statele Unite ca să ia parte la eveniment.

"Am aflat despre acest eveniment acum câţiva ani şi plănuiesc vizita de peste un an. Sunt entuziasmată să mă plimb în oraş, să merg la bal şi să văd locurile despre care am citit în romanele lui Jane Austen."

Unele doamne se mândresc că şi-au croit singure ţinutele.

"Am cumpărat accesoriile, precum umbrela şi mănuşile, dar rochiile şi pălăriile le-am făcut noi, inspirându-ne din poze. Nu am folosit maşina de cusut, sunt făcute manual."

Evenimentul este organizat anual şi atrage, de la o ediţie la alta, tot mai mulţi participanţi.