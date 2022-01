Studiu israelian: Dimensiunea chiar contează în ceea ce privește formarea memoriilor vizuale

Shutterstock

Un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Bar-Ilan sugerează că mărimea este totul în ceea ce privește formarea memoriilor vizuale la adulții în vârstă, scrie The Jerusalem Post.

Un nou studiu condus de dr. Sharon Gilaie-Dotan, lector superior la Școala de Optometrie și Științe ale Viziunii din cadrul Universității Bar-Ilan și Centrul Multidisciplinar de Cercetare a Creierului Gonda (Goldschmied), concluzionează că în formarea amintirilor vizuale, dimensiunea contează.

Gilaie-Dotan a condus echipa de cercetare care a efectuat studiul, care a încercat să determine dacă imaginile mari erau mai bine amintite decât cele mici în timpul comportamentului zilnic natural. Deși poate părea evident că așa este, Gilaie-Dotan a explicat pentru The Media Line că, în cercetarea memoriei, se presupunea că dimensiunea nu va influența amintirile pe care le creăm despre lucruri, deoarece de obicei înțelegem ce apare într-o imagine, indiferent dacă este mare sau mic.

Dar noul studiu, ale cărui rezultate au fost publicate în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, a confirmat că oamenii tind să-și amintească mai bine obiectele mai mari decât cele mai mici.

În urmă cu aproximativ trei ani, o echipă condusă de Gilaie-Dotan și care includea doi dintre studenții ei doctoranzi, Shaimaa Masarwa și Olga Kreichman, a decis să efectueze un studiu pentru a răspunde definitiv la întrebarea dacă dimensiunea contează pentru formarea memoriei.

Gilaie-Dotan a spus că aceste experimente au fost concepute pentru a examina și controla mulți factori posibili care ar putea explica rezultatul. Echipa a descoperit că imaginile mai mari erau într-adevăr mai bine amintite. „Din nou și din nou, am descoperit că dimensiunea a fost un factor dominant”, a spus ea.

Gilaie-Dotan a explicat un posibil motiv care ar putea sta în spatele acestui fenomen: „Am presupus că se întâmplă deoarece în etapele inițiale de procesare a unei imagini vizuale, o imagine mai mare ocupă o zonă mai mare pe retină, iar acest lucru se reflectă și în regiuni ale creierului care procesează informațiile disponibile pe retină.” Cu alte cuvinte, o imagine mai mare activează mai mulți neuroni în creier, ceea ce poate începe o serie întreagă de schimbări în modul în care procesăm acele informații vizuale și creăm amintiri.