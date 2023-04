Spotlight 2023 - Festivalul Luminilor din București. Harta străzilor și clădirile cu instalații luminoase

A șaptea ediție a Spotlight se desfășoară în intervalul 21-23 aprilie în București și se intitulează Geometry of the City. Evenimentul organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, a devenit parte a The International Light Festivals Organisation, conectând astfel Bucureştiul cu cele mai mari oraşe ale lumii care găzduiesc evenimente spectaculoase de new media în spaţiul public.

La ediția din aprilie 2023 vor participa artişti din Olanda, Franţa, Austria, Ungaria şi România, iar timp de trei zile, clădiri iconice, monumente istorice de pe Calea Victoriei și Centrul Vechi își vor schimba înfăţişarea prin sesiuni de video mapping, proiecţii de light art şi instalaţii multimedia, prezentate în premieră.

Harta străzilor și clădirilor cu instalații luminoase

Noutățile de la Spotlight 2023 – Geometry of the City

La ediția a șaptea a Spotlight a fost introdus în circuitul clădirilor pe care sunt instalate instalații luminoase și Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest. Pe fațada acestuia va fi o proiecţie luminoasă de foarte mari dimensiuni, ce poartă semnătura unuia dintre cei mai importanţi artişti contemporani din România, Roman Tolici, se arată pe site-ul oficial al evenimentului spotlightfestival.ro.

Anul acesta harta Spoltight se extinde și în Centrul Vechi. O instalație luminoasă va fi proiectată pe Hanului Gabroveni, sediul Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB.

Un alt element de noutate în al ediţiei din acest an a festivalului este muzica corală inclusă în programul Spotlight ca element de inspiraţie pentru un spectacol de videomapping. Prin asta, Spotlight Festival 2023 marchează împlinirea a 60 de ani de existenţă ai Corului Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” cu o sesiune de videomapping pe faţada Teatrului Odeon, realizată de Mindscape Studio după un fragment muzical interpretat de celebrul ansamblu vocal.

Programul Spotlight începe, în fiecare zi de festival, de la ora 20.00 și se încheie la ora 23.00.

Restricții de circulație pe perioada festivalului Spotlight 2023

În perioada 21 - 23 aprilie, între orele 19,00 - 23,00, se va restricţiona traficul rutier pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între bulevardul Dacia şi bulevardul Regina Elisabeta, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversul auto pe la intersecţia cu strada Ion Câmpineanu.

Pe durata restricţiilor se va asigura o bandă de urgenţă pentru accesul auto la instituţiile din zona afectată.

