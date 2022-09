Sperietura vieții pentru o mamă: Un “monstru” de pe plajă i-a făcut cu mâna fiului său VIDEO

Debbie Clintworth, din Liverpool, și familia ei se uitau la videoclipuri filmate într-o vacanță petrecută recent în Țara Galilor, în august, atunci când au observat o creatură ieșind din nisip în timp de fiul lor, Joseph în vârstă de cinci ani, alerga pe lângă ea, scrie liverpoolecho.co.uk.

Creatura, poreclită „monstrul marin”, părea să facă cu mâna băiatului. Niciun expert nu a reușit să identifice ce anume ieșea, de fapt, din nisip.

'Morfa Monster' on Gwynedd beach pops up from sand and 'waves' at little boy pic.twitter.com/Hh7Wlk5dVM