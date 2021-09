Spectacol oferit de Chitaristul trupei "Sting", Dominic Miller, în a doua zi a festivalului "Jazz în the Park"

StirilePROTV

Chitaristul trupei "Sting", Dominic Miller, a făcut spectacol în a doua zi a festivalului "Jazz în the Park".

Concertul a fost găzduit într-un loc de poveste - parcul etnografic din Cluj-Napoca. Oamenii s-au bucurat de piesele artistului sud-american, în ciuda vremii răcoroase.

Pe una dintre scenele festivalului Jazz în the Park, Dominic Miller şi-a prezentat primul album de jazz solo, în faţa a sute de spectatori. Artistul se bucură că poate cânta din nou în România.

Dominic Miller - Chitaristul trupei Sting: "Chiar îmi doream mult să vin aici, când am văzut disponibil acest concert i-am spus managerului meu să accepte oferta pentru că voiam mult să mă întorc aici. Îmi place atmosfera, am amintiri frumoase de aici, chiar am vrut să mă întorc, mai ales pentru un spectacol în aer liber ca acesta."

Vremea neobişnuit de rece pentru această perioadă a anului nu i-a alungat pe

iubitorii jazz-ului.

Bărbat: ,,Foarte fain. Trebuia să se întâmple ceva ca să ne dezmorţim puţin şi chestia asta îi ce ar trebui să fie".

Participant: ,,Îi foarte frumos. Îmi place locaţia, e o idee foarte bună şi invitaţii îs deosebiţi. Îmi place foarte mult atmosfera".

Ajuns la a 8-a ediţie, festivalul Jazz în The Park se desfăşoară în mai multe zone din Cluj-Napoca. Preţul unui bilet pentru o zi de festival este 130 de lei.