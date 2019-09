Spectacol de lumină şi culoare la Festivalul Amural din Brașov

Spectacol de lumină şi culoare în acest weekend la Braşov. Proiecţii de arte vizuale au dat viaţa zidurilor vechii cetăţi a oraşului şi i-au cucerit pe turişti şi localnici.

La ediţia din acest, a festivalului Amural, au participat peste 100 de artişti din toată lumea.

Ultimul weekend de vară a fost unul colorat pentru turiştii care au ales să meargă la Braşov. Zidurile medievale ale oraşului au fost ecranul perfect pentru cele peste 100 de proiecţii de lumini.

Fetiţă: "Mi-au plăcut foarte mult luminile. Sunt foarte spectaculoase, îmi place foarte mult cum se văd"

Participanţii nu au fost doar simpli spectatori şi au putut interacţiona cu creaţiile artiştilor. Acest joc, de pildă, i-a ţinut captivi minute în şir pe doritori.

Participantă: "Am scanat codul de acolo şi după aceea a venit jocul. R: Aşa, şi ce trebuie să faci? - Trebuie să colectez punctele şi după aceea poţi să mergi sus să fii un fluturaş."

Reporter: "Vă văd foarte concentrat?"

Bărbat: "Da, n-a reuşit amicul de aici şi vreau să-i arăt că se poate. Ies acum şi mă fac fluture, da?".

Reporter: "În câţi fluturi v-aţi transformat?"

Reporter: "Numai unul. "

Călin Mihalache, programator: "Am vrut să fac un joc interactiv în care oricine de pe stradă se poate juca. Toată lumea are un telefon, nu are nevoie de nimic altceva. E bazat pe jocul snake clasic, începi ca o omidă, mănânci nişte luccruri colorate şi te transformi într-un fluture."

Creativitatea şi tehnologia s-au împletit în moduri inedite şi la expoziţia One Night Galery.

Tânără: "Îmi place foarte mult că există interacţiune. Spre exemplu, în această galerie putem să creăm animaţie din toate posterele publicate aici. Uitaţi!"

Mădălina Ivaşcu, co-fondator One Night Galery: "Vizitatorii pot vedea cum anume inteligența artificială, după ce a studiat foarte multe creaţii, reuşeşte să creeze de una singură mai multe lucrări de artă."

Festivalul Amural a reunit la Braşov peste 100 de artişti din toată lumea.

