Soldatul care a dărâmat gardul de la Auschwitz a murit la vârsta de 98 de ani. Cine a fost David Dushman

Soldatul care a dărâmat cu tancul gardul lagărului de la Auschwitz a murit, la vârsta de 98 de ani. Era ultimul supraviețuitor din regimentul care a eliberat locul cumplit al ororilor naziste.

David Dushman avea doar 21 de ani când a dărâmat gardul electric de la Auschwitz, cu un tanc, pe 27 ianuarie 1945.

Ulterior, el a descris scenele de groază văzute în lagărul unde au fost uciși aproximativ 1,1 milioane de oameni, majoritatea evrei.

Domnul Dushman, care era soldat al Armatei Roșii, a fost considerat erou, iar decesul său a fost anunțat duminică.

Charlotte Knobloch, liderul comunității evreiești din München și Bavaria Superioară, a declarat într-o declarație că a salvat „nenumărate vieți”, relatează publicația The Mirror.

„A fost printre ultimii care puteau vorbi despre aceste orori din proprie experiență” a precizat Charlotte Knobloch.

„Când am ajuns am văzut gardul și acei bieți oameni, am dărâmat gardul cu tancurile. Le-am dat prizonierilor de mâncare. Erau toți acolo în uniforme de pușcăriași, doar ochii li se mai vedeau, atât de slabi erau” a declarat el, anul trecut, agenției Reuters.

El povestise ziarului Sueddeutsche, în 2015, că iși amintea că „erau oameni precum scheletele peste tot”. „Le-am dat toate conservele care le aveam la noi și am continuat să-i urmărim pe nemți” a mai spus David Dushman.

El a devenit ulterior unul din cei mai mari antrenori de scrimă din lume, iar Thomas Bach, șeful german al Comitetului Olimpic Internațional i-a adus și el un omagiu.

„Când ne-am întâlnit în 1970, el mi-a oferit imediat prietenia lui și sfaturile sale, în ciuda experienței personale, din cel de-al doilea război mondial și de la Auschwitz, și el fiind un om de origine evreiască. Nu îl voi uita niciodată” a spus Bach.

El a dat lecții de scrimă până acum patru ani.