VIDEO. Clipe emoționante la Auschwitz. Supraviețuitorii s-au întors în locul terorii

Luni au fost organizate ceremonii comemorative în prezenţa supravieţuitorilor şi a numeroşi lideri politici, la 75 de ani de la momentul eliberării lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, potrivit ABC News.

Victimele ce au reușit să scape cu viaţă au revenit în lagărul în care au cunoscut suferința și au trecut prin momente oribile.

Auschwitz survivors walk through camp gates on 75th anniversary of liberation. https://t.co/cFqOjPaeai pic.twitter.com/D4ivReHqki