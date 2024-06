Șoferul din Iași care are voie să iasă din casă doar între orele 8 și 16. Cum a ajuns în această situație

Gabriel I. "a încălcat aproape orice normă legală i-a fost la îndemână", după cum au subliniat magistrații. De regulă, în cazul șoferilor, instanțele aplică pedepse cu suspendarea executării, însă tânărul a acumulat prea multe încălcări.

Incidentul provocat de Ilica s-a petrecut pe 22 noiembrie anul trecut. "Tânărul de 24 de ani se afla la volanul unui Opel și a ajuns pe contrasens, acroșând un Renault Symbol, oprit la culoarea roșie a semaforului," se arată în motivarea sentinței. Ilica se afla într-o "stare vădită de ebrietate" și a încercat să plece de la fața locului, ajungând chiar să înfrunte polițiștii sosiți la fața locului, arată publicația Ziarul de Iași, din motivarea sentinței.

Anchetatorii au descoperit că nu era prima oară când Ilica conducea sub influența alcoolului. El mai fusese condamnat o dată, în 2020, la un an și două luni de închisoare pentru același lucru, executarea pedepsei fiind suspendată. De data aceasta, termenul de supraveghere se încheiase de doar un an, ceea ce a atras judecarea șoferului ca recidivist.

Judecătorii au subliniat faptul că, „în pofida circumstanțelor favorabile și a clemenței de care se bucurase anterior, el își reiterase comportamentul infracțional."

Astfel, el a fost condamnat la "2 ani și 11 luni de închisoare, cu executarea în regim de detenție". Magistrații au dispus, totuși, menținerea lui în arest la domiciliu, permițându-i să iasă doar pentru a merge la serviciu, conform programului de lucru, între orele 8-16. Contestația înaintată de șofer împotriva sentinței va fi analizată de Curtea de Apel începând cu 9 iulie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: