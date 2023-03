Șocul trăit de o familie care a văzut un rechin roșu uriaș într-un port: „Am fost norocoși. Era mai mare decât unele bărci”

O femeie în vârstă de 46 de ani se afla împreună cu familia pe o plajă din Cornwall atunci când au văzut rechinul uriaș care dădea târcoale protului.

Rechinul a fost observat într-o dimineață în timp ce se plimba printre bărcile din port.

Experții spun că era un rechin basking, cunoscut și ca „rechinul roșu” sau „rechinul pelerin”. Este al doilea tip de rechin ca mărime, după rechinul balenă. Specia poate ajunge să măsoare opt metri lungime și să cântărească peste șase tone.

Shutterstock

Femeia a povestit că înainte cu câteva minute de apariția rechinului a văzut un grup de fugi care se ascundeau.

„Am fost foarte norocoși. Ne-am trezit devreme pentru a vedea răsăritul soarelui și am zărit foci care se ascundeau sub pod și apoi am văzut de ce se ascundeau - rechinul. A fost uimitor de văzut. Era aproape de plajă. Am fost o surpriză uimitoare pentru noi. Nu am mai văzut niciodată unul atât de aproape. Ne-am bucurat de priveliște și de soare, am fost copleșiți", a povestit femeia.

Ea spune că rechinul s-a învârtit de mai multe ori în port.

„S-a învârtit în jurul portului de câteva ori. Estimăm că avea în jur de 3,5 metri. Era mai lung decât unele dintre bărci. Am stat acolo timp de aproximativ o oră și jumătate, până când apa a început să coboare. De îndată ce apa a început să coboare am știut că a dispărut deja. A fost uimitor să-l văd atât de aproape, am fost norocoasă. Nepotul meu a fost foarte încântat", a povestit ea, conform DailyStar.

Această specie de rechini este văzută adesea vara, în apele britanice. Cornwall, Insula Man și Insulele Hebride reprezintă puncte de atracție pentru aceste creaturi marine uriașe.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 24-03-2023 19:01