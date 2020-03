Și-a spălat în cadă alimentele pe care le-a cumpărat, pentru a se feri de coronavirus. FOTO

Mama femeii care a făcut publică fotografia, a decis ca înainte să bage alimentele cumpărate în frigider, să le spele în cadă, pentru a diminua riscul de infectare cu noul coronavirus, scrie Mirror.

What precautions are you all taking during the global pandemic? My mum is bathing her Tesco delivery pic.twitter.com/96TnBPgjwO