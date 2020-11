Și-a implantat doi colți uriași pentru a semăna cu o orcă. Cum arată acum. FOTO

Bărbatul, care își spune Orc, și-a petrecut o mare parte din viață tatuându-și aproximativ 80 la sută din corp și a cheltuit acum aproximativ 400 de lire sterline pentru a-și adăuga doi dinți uriași.

Bărbatul de 41 de ani provine din micul oraș Iguatemi, la granița dintre Paraguay și Brazilia, și spune că și-a făcut primul tatuaj la vârsta de doar 15 ani.

