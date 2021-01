Joe Biden a decis revenirea Statelor Unite în Acordul Climatic de la Paris

"Vom combate schimbările climatice aşa cum n-am mai făcut-o niciodată până acum", a declarat Biden din Biroul Oval.

Preşedintele democrat a promis în campania electorală că va readuce SUA în acord din chiar prima zi în care va ajunge la Casa Albă.

Fostul preşedinte Trump a notificat ONU asupra intenţiei SUA de a părăsi acordul în 2019, decizie care a devenit oficială în noiembrie 2020.

Un alt ordin vizează revocarea autorizaţiei prezidenţiale acordate pentru construirea controversatului oleoduct Keystone XL. Lansat în 2008, proiectul a fost blocat de fostul preşedinte Barack Obama, dar autorizat de preşedintele Donald Trump.

Noul lider de la Casa Albă a mai semnat ordine în domenii precum gestionarea pandemiei noului coronavirus şi inegalitatea rasială.

O altă decizie va pune capăt interdicţiei de călătorie instituite de Trump pentru cetăţenii provenind din ţări majoritar musulmane.

Biden a solicitat, de asemenea, administraţiei sale să consolideze programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) destinat imigranţilor copii.

Noul preşedinte a dispus, de asemenea, purtarea măştilor de protecţie şi respectarea distanţării sociale în toate clădirile federale şi pe toate terenurile federale şi a pus capăt unei declaraţii naţionale de urgenţă care a constituit baza pentru realocarea unor fonduri federale în vederea construirii unui zid de-a lungul frontierei SUA-Mexic.

Vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European Frans Timmermans şi Înaltul Reprezentant / Vicepreşedinte Josep Borrell au salutat miercuri într-o declaraţie comună decizia preşedintelui american Joe Biden, informează Reuters.

"Uniunea Europeană salută decizia preşedintelui Biden ca Statele Unite să adere din nou la Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Aşteptăm cu nerăbdare să avem din nou Statele Unite alături de noi în eforturile globale de combatere a crizei climatice. Criza climatică este provocarea definitorie a timpului nostru şi poate fi abordată numai unindu-ne toate forţele. Acţiunea în domeniul climei este responsabilitatea noastră globală colectivă", potrivit declaraţiei comune publicate pe site-ul Comisiei Europene.

Înalţii oficiali europeni au mai declarat că un moment crucial pentru creşterea ambiţiei globale îl va reprezenta Conferinţa ONU asupra schimbărilor climatice (COP26) de la Glasgow din noiembrie, evidenţiind faptul că vor folosi viitoarele reuniuni G7 şi G20 pentru a construi în această direcţie.

"Suntem convinşi că dacă toate ţările se vor alătura unei curse globale către zero emisii, întreaga planetă va câştiga", se arată în încheierea declaraţiei.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut miercuri preşedintelui american Joe Biden să propună o "nouă contribuţie naţională" ambiţioasă pentru următorii zece ani în lupta împotriva încălzirii globale, salutând totodată reangajarea americană în relaţia cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează AFP.

"Aşteptăm cu nerăbdare leadership-ul Statelor Unite pentru a accelera eforturile globale" în vederea obţinerii neutralităţii carbonului "prin propunerea în special a unei noi contribuţii naţionale cu obiective ambiţioase pentru 2030", a subliniat secretarul general al ONU într-un comunicat, salutând "cu căldură" anunţul Casei Albe privind revenirea SUA în Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Combaterea încălzirii globale presupune "un drum foarte lung de parcurs", notează Antonio Guterres.

"Criza climatică continuă să se înrăutăţească şi timpul se scurge pentru a limita creşterea temperaturii la 1,5 grade Celsius şi pentru a construi societăţi mai rezistente la schimbările climatice, care să ajute la protejarea celor mai vulnerabili", avertizează Guterres.



I warmly welcome @POTUS Joe Biden’s steps for the USA to re-enter the #ParisAgreement, the global roadmap to tackle the climate emergency.

With all countries fully engaged, we have a real opportunity to prevent climate catastrophe & embark on transformative #ClimateAction.