Se înmulțesc furturile din mașini în Thassos. „M-a costat aproximativ 750€”. O turistă acuză furtul a 1.000 euro din hotel

Unii au mărturisit că hoții sunt la orice pas. Ei sparg mașinile și fură banii pe care-i găsesc. În ultimele zile, mai multe cazuri de acest gen a fost postat pe grupul de Facebook Forum Thassos.

Un român a povestit că a rămas fără sute de lei după ce i s-a umblat în mașină.

„Paguba totală a fost de 450 euro și 55 de RON”

„Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis!

Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost sa vizitam mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constatat că în portofel nu mai aveam nici un ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totală a fost de 450 euro și 55 de Ron. Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind sa cred că au fost niste profesioniști...menționez că au umblat și în mașina prietenilor noștri, posibil să vă citească cheile când încuiați mașinile.

Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă, se pare că cei ce fac asta nu se gândesc la consecințe...din câte am constatat îi interesau doar banii, deoarece cardurile și actele le-au lăsat...măcar atât, altfel ne-ar fi stricat concediu cu totul! Vă doresc tuturor concediu plăcut fără astfel de incidente!”

O femeie a povestit cât a costat-o un gram de neatenție. Ea și-a uitat lucrurile de valoare în portbagaj, iar acesta a fost spart. Autoturismul era parcat în fața unul hotel, însă camerele de supravegherele la fel ca și în primul caz nu au surprins furtul.

„Neatenția mea m-a costat aproximativ 750€”

„Bună ziua. Am avut un concediu frumos care astăzi s-a terminat , dar nu la fel de frumos. Fiind ultima zi am plecat cu tot bagajul spre plajă și am uitat ghiozdanul cu portofelul în portbagaj.

În drum spre feribot am oprit la un magazin să cumpărăm niște magneți. Când am deschis portofelul surpriză ... era gol …

Mașina am parcat-o vizavi de hotel Sentido unde mai erau zeci de mașini parcate, din păcate camerele hotelului nu băteau până acolo .

Nu postez pentru a mă compătimi cineva. Chiar acum câteva zile am citit o postare unde cineva pațise la fel în fața unei mănăstiri. Postez pentru a atrage atenția să nu pățiți ca mine. Neatenția mea m-a costat aproximativ 750€.”



O turistă a pățit o întâmplare asemănătoare, doar că de această dată banii au fost furați din camera de hotel.

„Este vorba de 1000 de euro furați”

„Salutare! Suntem cazați la hotelul ILIO MARE Beach Hotel & Resort, prima noapte de cazare a fost joi, iar vineri seara am constatat ca ne lipsesc bani din portofelul pus în seif. Am contactat managerul hotelului și ulterior poliția din Thassos pentru a constata furtul și în afara că nu vor sa ne dea de la hotel desfășurătorul intraăilor în camera nostră și declarația care am facut-o astăzi în cadrul secție de politie nu știm ce sa facem.

Este vorba de 1000 de euro furați și nu știu ce alte demersuri sa luam în considerare. Aveți situații similare? Ați fost cazati la acest hotel unde să fi pățit asa ceva? M-ați ajuta foarte mult. Mulțumesc!

Update: Din păcate în afara de raportul eronat primit de la managerul hotelului, care a revenit către politie spunând ca există o problema cu sistemul de acces, nu am primit nici un alt răspuns. Managerul încă susține ca nu are cum sa se întâmple asa ceva în hotelul lui și ne ureaza baftă să găsim banii, dar simplu raport care ar putea să fie dovada furtului este eronat.

S-a chemat o firmă specializată care să remedieze problema și care continua sa întârzie. Este foarte ciudat de ce întârzie și de ce am primit un raport care nu conținea decât o intrare în camera din ziua cu pricina care era în jurul orei 15, inclusiv poliția a intrat în jurul orei 23 și aceasta nu apărea.

ILIO MARE Beach Hotel & Resort nu avem mari cerințe, vrem doar adevărul. Comentariile care susțin de ce am venit cu atâția bani cash la noi nu ne ajută, dorim doar sa primim o simplă dovadă de acces și care sa fie corectă și completă. Mulțumesc pentru înțelegere!”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-07-2023 17:42