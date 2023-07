Noul val de caniculă care va sufoca Europa, botezat „Caron”, luntrașul care ducea sufletele morților în lumea de dincolo

16 orașe italiene sunt, de sâmbătă, sub Cod roșu de căldură extremă. În anumite părți, din sudul Spaniei, sud estul Italiei și, posibil, Grecia erau prognozate, pentru acest sfârșit de săptămână temperaturi de până la 47 de grade Celsius, la umbră!

În Grecia, de câteva zile temperaturile nu mai coboară sub 40 de grade Celsius la umbră. Colina Acropole, cea mai populară atracție turistică a țării, a fost închisă pentru ca nimeni să nu fie tentat să o urce pe arșiță.

Turist: „Sunt dezamăgit fiindcă nu am apucat să vizitez (Acropolele). Sunt pasionat de istorie, am citit multe cărți despre asta și nu am putut să intru...”

Alți turiști iau cu asalt feriboturile în portul Pireu, pentru a fugi de căldura năucitoare din Atena.

Incendiu de pădure în Insulele Canare

Bântuiți încă de dezastrul din 2021, pompierii greci sunt în alertă pentru că incendiile pot izbucni în orice moment. Deja, focul face ravagii pe Coasta Dalmată.

Flăcările au izbucnit în schimb la primele ore ale dimineții în Insulele Canare. 500 de oameni au fost evacuați însă numărul celor nevoiți să-și părăsească locuințele s-ar putea dubla.

Sâmbătă, 16 orașe italiene - inclusiv Roma, Florența sau Bologna - au înfruntat caldura extremă cu alertă de Cod roșu. Riscul este foarte mare și pentru persoanele în putere și sănătoase - a avertizat guvernul, care le-a cerut localnicilor și turiștilor să evite expunerea directă la soare, de la 11 dimineața, până la șase seara. De asemenea au fost luate măsuri pentru protejarea vârstnicilor și celor vulnerabili.

Europa, avertizată de „Caron”

Societatea meteorologică italiană a botezat acest val de căldură Cerberus - după miticul câinele monstruos, cu trei capete, de pază la porțile infernului. Tot meteorologii italieni avertizează că următorul val de căldură, adică cel de săptămâna viitoare, ar putea fi și mai sufocant. A fost denumit Caron, după numele luntrașului, din mitologia greacă, ce ducea sufletele morților în lumea de dincolo.

Și peste Ocean este infernal. Au fost emise avertizări pentru întreg Vestul Mijlociu, o regiune în care trăiesc 113 milioane de oameni. Din Florida și Texas, până în California

și Washington.

Utilizarea aparatelor de aer condiționat, în Texas, a dus la cel mai mare consum de energie electrică din istoria acestui stat.

Orașul Pheonix, din Arizona, se îndreaptă spre stabilirea unui nou record pentru cel mai îndelungat val de căldură - adică mai mult de 18 zile consecutive, cu temperaturi de peste 43 grade Celsius.

Las Vegas și-ar putea egala propriul record, 47 de grade Celsius. Iar în Valea Morții din California - oricum unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe Pământ - ar putea fi depășită temperatura maximă înregistrată vreodată, 54 de grade Celsius.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 15-07-2023 19:44