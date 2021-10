Școala fantomă din Iași. Motivul pentru care nu va fi terminată niciodată lucrarea începută acum 15 ani

Ziarul de Iași

O școală din Iași a cărei construcție a început acum 15 ani zace neterminată și nu va fi, probabil, niciodată finalizată pentru că autoritățile au pierdut actele și nu mai au cum să aloce fonduri.

Construcția școlii din satul Alexeni, comuna Țibana, a început în anul 2006, iar în prezent zace neterminată și se degradează pe zi ce trece în condițiile în care autoritățile nu au cum să finalizeze lucrările pentru că nu mai au actele proiectului, scrie Ziarul de Iași.

Școala din Alexeni era destinată claselor I-VIII, iar lucrările au încetat în 2007, din lipsă de fonduri, după ce s-au investit câteva sute de mii de lei.

Banii au fost alocați de guvern, iar firma constructoare a lucrat atâta timp cât a fost plătită, după care a plecat.

Inspectoratul școlar nu știe câte astfel de școli neterminate mai sunt în județ

Directorul școlii spune acum că nu are bani pentru finalizarea lucrărilor, la fel și primăria, care spune, în plus, că nici nu poate face ceva pentru că nu mai există niciun act care să ateste că la Alexeni s-a început vreo lucrare.

„Noi nu am încercat să facem nimic în privinţa corpului de clădire pentru că nu am găsit absolut niciun proiect, niciun contract. Eu nu am găsit nimic în Primărie. Primăria nu a fost implicată deloc, din câte am înţeles. A fost de la Ministerul Educaţiei, cu o firmă, din câte ştiu, atât“, afirmă primarul Gheorghe Rotaru.

Publicația citată susține că există mai multe astfel de situații în județul Iași, dar inspectoratul nu știe să spună câte anume.