Satele săsești, adevărate perle ale României. Așezările care atrag turiștii ca un magnet. Cât costă o noapte de cazare

Așezările pitorești atrag în fiecare an oaspeți aflați în căutare de peisaje parcă ireale, dar și de experiențe unice.

De la povești mai puțin știute, spuse de oamenii locului, până la bunătăți simple, dar gustoase, ori plimbări pe poteci șerpuite - toate îi încântă pe cei care ajung pe acele meleaguri.

În curtea bisericii fortificate din Alma Vii pășesc oaspeți din întreaga lume. Gospodinele locului îi asteaptă pe cei care poposesc acolo cu bucate pentru toate gusturile.

Alexandra: "Am început cu o ciorbă de năut, chifeluțe cu dovlecei și mozzarela pentru vegetarieni, un sos de roșii cum făcea bunica mea cu chiftele de vită și un piure de cartofi".

Odată ce ajung în sat, turiștii sunt fermecați de bijuteria arhitecturală, peste zidurile căreia au trecut șapte veacuri, dar și de preparatele simple ori de peisajul parcă pictat.

Turist: "A fost fantastic! Piureul de cartofi, chifteluțele și sosul bun, vinul și prăjitura. Deși am vreo șase kilograme în plus, am mâncat mai mult de șase bucăți de prăjitură, a fost delicios! Poate că între sate nu mai urc în microbuz și o iau la pas".

Turist: "Străbunica mea e din aceste locuri. Casa e aici, în sat. Pentru noi e foarte important că am ajuns aici”.

Cei ce vor să stea mai multe zile în aceste locuri se pot caza în case săsești renovate ori în pensiuni. Prețurile încep de la 125 de lei pentru o noapte și pot ajunge până la 400 de lei, cu mic dejun inclus.

Satul Biertan, o altă perlă a României

Nu departe de Alma Vii, printre dealuri și coline înverzite se ascunde satul Biertan, scăldat și el în mireasma pomilor înfloriți. Biserica fortificată din mijlocul localității, inclusă în patrimoniul UNESCO, atrage toate privirile.

Turist: "E fascinant, de asemenea, să vezi clădiri nealterate, artefacte neatinse din timpuri străvechi și e bine venit să vezi acest amestec".

Turistă: "Aici e doar liniște și mult calm și asta te unge pe suflet".

În zona sunt și alte sate săsești care ascund comori ceașteaptă să fie descoperite de cei dornici să își tragă sufletul departe de agitație, în mijlocul naturii.

