Sam Smith, show memorabil pe scena de la Untold. Peste 120.000 de oameni au participat la cea de a treia seară de festival

Excentricul artist britanic, aflat pentru prima dată în România, i-a trecut pe cei prezenți printr-un carusel al emoțiilor, de la lacrimi la dans energic. A schimbat mai multe ținute, inclusiv o rochie de gală, iar piesele lui au fost fredonate de mulțimea entuziasmată.

Sam Smith și-a făcut intrarea pe scenă ca un adevărat superstar și a fost primit cu ropote de aplauze. I-a răsplătit imediat pe cei din public cu priviri calde și zâmbete, iar vocea lui a făcut senzație.

Britanicul de 32 de ani și-a deschis show-ul cu melodiile soul și n-a durat mult până când publicul a început să lăcrimeze de emoție. Oamenii au cântat împreună cu Sam Smith aproape toate versurile melodiilor. Cântărețul n-a ezitat să creeze o conexiune cu publicul și i s-a adresat în repetate rânduri.

Artistul a schimbat mai multe ținute negre și a îmbrăcat inclusiv o rochie de gală, moment în care a făcut o mărturisire intimă.

Sam Smith: „A fost dintotdeauna visul meu când eram copil să stau în fața unui stadion astfel! Pentru toți cei de aici care au fost alături de mine din prima zi: mulțumesc! Vă iubesc! Mulțumesc că ați avut grijă de mine și muzica mea!"

Atmosfera s-a încins când Sam Smith a apărut într-o pelerină amplă din volane în culorile curcubeului, iar publicul a început să danseze.

Fată: „Absolut extraordinar! E superb! E minunat!"

Fată: „Sincer, n-am mai trăit de foarte mult timp un show atât de mișto live!"

Turiști Italia: „E incredibil! Energia de la an la an e absolut minunată, de necrezut și e tot mai bună de la an la an."

Băiat: „Foarte, foarte bun! E un profesionist, se adaptează publicului și deci e totul la superlativ!"

Show-ul - care a durat o oră și jumătate - s-a încheiat cu celebra piesă "Unholy" pentru care artistul a purtat portjartier, corset, mănuși de dantelă, pălărie cu coarne și pene negre.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: