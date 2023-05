Românii au petrecut în stil autentic de 1 Mai. „Dacă nu am putut merge la mare anul ăsta, am adus marea la noi”

Firește, micii sunt nelipsiți, iar pe cărbuni și-au făcut loc și fripturile de porc, șunculița, aripioarele de pui sau cârnăciorii picanți, asezonați cu verdețuri de primăvară și muzică.

La Iași, pe malul lacului Ciric, s-au strâns sute de oameni, de toate vârstele. De la studenți, care s-au trezit cu noaptea-n cap pentru a fi siguri că prind un grătar, până la vârstnici care au încins hore printre mesele încărcate.

Grup de studenți: „Și iar beau pahare, o mie de pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec. Viața e zbanghie, o iau în bășcălie, o iau pe veselie”.

Reporter: De la ce oră ai venit?

Student: „De la 4 dimineața. Am venit cu un tovarăș, el a luat foișorul, eu am luat grătarul. Am făcut un grătar înainte și apoi am așteptat și celelalte 18 persoane. Oricum, terminăm târziu”.

Reporter: L-ați rezervat toată ziua?

Student: „Da”.

Cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, au avut surpriza să găsească multe rafturi goale.

Petrecăreț: „Am găsit doar mici și piept de pui. Inițial nu am găsit nimic, erau toate rafturile goale, m-am speriat. Mă bucur că am prins un loc”.

Reporter: Sunteți cu condimentul după dumneavoastră, vă place mai picant?

Petrecăreț: „Da, secretul bucătarului, mai adaugăm câte un pic”.

Reporter: Ce aveți acolo?

Petrecăreț: „Condimente de grătar”.

S-au distrat și studenții străini, care învață la universitățile din Iași.

Studenți din Grecia: „Este foarte frumos. Seamănă cu atmosfera din țara noastră. Este foarte plăcut, ne simțim de parcă am fi acasă. Un început perfect de primăvară”.

Eroii picnicului sunt cei care au rolul de a perpeli micii pe grătar, chiar dacă stau toată ziua în fum. Până la prânz, doar pe un singur grătar au fost rumeniți aproape patru mii de mici condimendați.

Reporter: Câți ați gătit până acum?

Grataragiu: „Vreo 3.500, mai avem încă o mie”.

Cei care nu au ajuns la mare, în Vama Veche au reușit să aducă atmosfera din vacanță, la Cluj, pe Valea Gârbăului.

Petrecăreț: „Spiritul de vamă îl putem găsi oriunde. După posibilități, stăm la un grătar”.

Petrecăreț: „Dacă nu am putut merge la mare anul ăsta, am adus marea la noi”.

De 1 Mai, gândul la dietă este alungat, de dragul relaxării.

Bărbat: „La 108 kg pe care le am, domnișoară, ce dietă am eu? Pentru soția sunt ciupercile”.

Repeporter: Pentru dumneavoastră ce e?

Bărbat: „Cam se vede ce aranjez acuma. Cârnați, fleică de porc, ceva legume”.

Bărbat: „Mici, cârnați, pulpe, le-am dus aici. Ciuperci”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 01-05-2023 17:18