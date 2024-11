Restaurantele românești își adaptează meniul în funcție de ingredientele de sezon. „Nicăieri nu se găsesc gusturile de acasă”

În acest fel, bucătarii mizează pe prospețime, dar și pe un gust mai bun cu care să îi atragă pe clienți. În aceste locuri, ingredientele vin din colaborări cu producătorii locali.

În ultimii cinci ani, chef Nicos Lontas a bătut la porțile multor producători din jurul Ploieștiului și nu numai. Și-a dorit în restaurantul în care lucrează ingrediente cât mai proaspete și cu gust. Astăzi, mare parte din preparatele din meniul gândit de el au legume, cărnuri și brânzeturi românești.

Nico Lontras, chef: ”Și producătorii au evoluat. Având un istoric, am știut să estimăm mult mai bine volume. Mai mult decât atât, dacă ei avut posibilitatea să dezvolte, am dezvoltat împreună și am crescut împreună. Adică, dacă știu că ai o roșie bună, la anul probabil că pe acea roșie o să o găsești în mai multe feluri de mâncare și atunci eu cresc volumele, tu la rândul tău poți să crești volumele și eu mă asigur că ți le cumpăr”.

După acest principiu a ajuns să crescă și afacerea unor soți din Corbeanca. Au tot soiul de preparate din carne - afumate, fierte sau uscate - pe care le distribuie și în câteva restaurante din București.

Raluca Neagu, producător local: ”Ne ajută pentru că ne mărește și capacitatea de producție. Este un client statornic. În momentul în care noi oferim calitate și dânșii, mai departe pot atrage clienții și astfel ne ajutăm unii pe ceilalți”.

Iar colaborarea producătorilor locali cu reprezentanții restaurantelor s-a dezvoltat mult în ultima vreme.

”Nicăieri în lumea asta nu se găsesc gusturile de acasă, din România”

Oana Udrea, producător local: ”Noi suntem sezonieri și lucrul ăsta e un lucru bun, nu e un lucru rău. Mie mi se pare mult mai fain ca un restaurant sau un hotel mai mare să aibă o lună brânza maturată, peste o lună un alt producător de brânză. Cine știe când, la un eveniment, să îl aducă înapoi”.

Așadar, în restaurantele care folosesc preponderent ingrediente locale vom găsi un meniu flexibil. Bucătarii adaptează preparatele în funcție de ce găsesc disponibil în fiecare sezon.

Costi Bosnea, chef: ”Noi avem un sol care dă un gust special, nicăieri în lumea asta nu se găsesc gusturile de acasă, din România. Începând de la fructe, legume, până la carnea pe care o folosim”.

Doar că cei care își doresc ingrediente locale, de cele mai multe ori, au de umblat. În acest moment, nicio instituție a statului nu are în evidență producătorii locali, așadar nu știm câți sunt în toată țara.

Tot ceea ce știm este numărul produselor locale certificate național sau european și care acum a ajuns să depășească 4.000. Cele mai multe se găsesc în centrul și vestul țării.

