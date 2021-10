Reîncepe programul ''Discover EU''. Tinerii de 18 ani au oportunitatea să călătorească gratuit cu trenul în toată Europa

După ce un an de zile a fost suspendat, Comisia Europeană face iar înscrieri pentru programul ''Discover EU''.

Tinerii de 18 ani au oportunitatea să călătorească gratuit cu trenul în toată Europa, timp de 30 de zile. Concurența este mare. Sunt câte 5 pe un loc.

Cosmin este unul dintre candidaţii din România. Şi-a convins şi prietenii să participe.

Cosmin Andrei, candidat: "Grecia este una dintre opțiuni, însă cel puțin eu personal mi-aș dori să fac tot turul Europei. Consider că am foarte multe lucruri de aflat despre diferite culturi și lucruri care ar putea ajuta în meseria pe care doresc să o am".

România are aproape 2.300 de locuri libere. Iar concurența este mare. La ediţiile trecute au aplicat peste 350.000 de tineri din Uniune pentru cele 70.000 de locuri.

Sunt 4 condiţiI pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să se înscrie în program:

- să fie născuţi în 2003, adică să aibă 18 ani

- să fie cetăţeni ai unei ţări din UE.

- să completeze un formular online de înscriere şi un chestionar, ambele disponibile pe site-ul europa.eu.

Înscrierea este deschisă până pe 26 octombrie.

Miruna Covaci - responsabil al serviciului de informare Eurodesk România: "Exista tineri care văd în asta o provocare de a se descurca singuri, să descopere locuri noi - de a testa Europa propriu-zis. Există de exemplu tineri care, pasionaţi de arhitectură, s-au gândit să se ducă şi să vadă anumite clădiri emblematice din Europa, sau pasionaţi de o anumită limbă străină, s-au gândit că poate fi o oportuntate să o audă mai mult".

Anul trecut, programul a fost suspendat, din cauza restricţiilor. Aşa că, în mod excepţional anul acesta se pot înscrie şi tinerii care nu au putut participa în 2020. De când s-a deschis Discover EU, 2.700 de români au călătorit cu trenul prin toată Europa.