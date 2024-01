Reacția unui bărbat după ce o tânără a mers la sala de fitness în „echipament” pictat pe corp. VIDEO

Natalie Reynolds a mers la sala de fitness în costum de baie, echipamentul sportiv fiind, de fapt, unul pictat pe corpul ei.

Femeia a fost abordată de un bărbat care nu s-a lăsat impresionat de apariția ei și i-a spus că ar trebui să plece.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… ???? pic.twitter.com/3w85pCEEfv