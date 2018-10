Reacția unei mame al cărei bebeluș s-a îmbolnăvit după ce nu și-a vaccinat copiii

iStock

Mesajul unei mame care susține că a făcut alegerea corectă, deși bebelușul ei de 2 luni s-a îmbolnăvit de tuse convulsivă după ce a refuzat vaccinarea copiilor a atras sute de comentarii negative online.

Mesajul publicat pe Facebook de o mamă, cel mai probabil din Statale Unite sau Marea Britanie, a stârnit un val de reacții negative online. Femeia a povestit că bebelușul ei s-a îmbolnăvit de tuse convulsivă de la fiica ei, ambii copii fiind nevaccinați și cerea încurajări că a făcut lucrul cel bun. Apelul ei a fost întâmpinat cu critici dure online unde utilizatorii de Facebook au numit-o ”egoistă”, relatează Daily Mail.

”Toți vrem ce este mai bine pentru copiii noștri. Sunt o mamă adevărată care a ales să nu-și vaccineze copiii. Fiul meu are două luni. Sunt cu el la spital. Are tusă convulsivă iar medicii îmi spun că s-a molipsit de la fiica mea nevaccinată. Am fost făcută de rușine ca mamă toată ziua, dar îmi păstrez poziția în legătură cu ce cred. Mai sunt și alți copii care s-au îmbolnăvit pentru că nu au fost vaccinați? Vă rog să comentați. Copilul meu suferă și este oribil de privit. Am nevoie de încurajări că am făcut lucrul cel bun”, este mesajul publicat de femeie pe Facebook.

Daily Mail

