Reacția lui Ross din serialul Friends după ce a fost ”dat în urmărire” în Anglia

Sute de comentarii pline de umor și ironie s-au vărsat pe pagina de Facebook a polițieidin orașul Blackpool după ce agenții au cerut ajutor online pentru a-l identifica pe un bărbat, suspectat că a furat un bax de bere. Suspectul seamănă izbitor cu actorul David Schwimmer.

Fotografia a devenit atât de populară încât autoritățile au fost nevoite să clarifice că actorul David Schwimmer nu se afla în Marea Britanie la data comiterii infracțunii.

Situația hilară nu s-a oprit aici. Actorul însuși a intrat în joc și a filmat clip parodie. S-a înregistrat într-un supermarket din New York, cu un braț plin de cutii de bere, în care anunță: ”Jur, că nu sunt eu!”.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR