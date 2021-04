Promovare inedită a campaniei de vaccinare. CNCAV: "HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat!"

Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) continuă promovarea campaniei de vaccinare printr-o postare pe pagina de Facebook RO Vaccinare, unde anunță că artistul Dorian Popa a primit serul anti-COVID.

"HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat!", este mesajul postat vineri pe pagina oficială de Facebook a campaniei de vaccinare.

"Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”, a transmis Dorian Popa.

În urmă cu trei luni, cântărețul a solicitat schimbarea prenumelui numelui său din Dorian-Laurențiu în acela de Dorian-Hâtz, pentru a se numi Popa Dorian-Hâtz.

De la începutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 4.575.020 de doze unui număr de 2.860.598 de persoane, dintre care 1.146.176 au primit o doză şi 1.714.422 şi pe cea de-a doua.