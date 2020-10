Produsele tradiționale din carne, la mare căutare anul acesta. "Ținem să fie naturale"

Chiar dacă n-a dat încă bruma, duduie deja afumătorile din satele româneşti. Şiruri de cârnaţi şi caltaboşi prind aromă, pentru ca apoi să plece la ai noştri din străinătate.

Condiţiile dificile de călătorie i-au făcut pe cei mai mulţi să îşi anuleze vacanţă de iarnă acasă. Comenzile pentru o masă tradiţională se fac telefonic sau prin email, iar livrările încep de la sfârşitul lui noiembrie.

În localitatea Cernești, din Maramureş, gospodarii cer 90 de lei pentru un kilogram de cârnăciori de căprior şi 150 pentru pastramă.

Dana Timbuș, producător: "Am venit şi cu reţete din Italia, că noi am stat acolo 10 ani, am adus şi condimente. Noi ţinem foarte mult ca ele să fie naturale pentru că şi carnea de vânat este o materie bine aleasă".

Aşadar pe lângă lebăr şi caltaboş clienţii pot încerca şi astfel de specialităţi.

Şi într-o fermă din localitatea Lăpușel gospodarii fac deja pregătiri pentru livrările de sărbători.

Ioan Tătăran, producător: "Avem o listă de persoane care de ani de zile cumpără de la noi şi porc în carcasă. Avem solicitări de produse atât din ţară cât şi din straintate".

Un pachet cu preparate tradiționale din carne de porc costa anul acesta între 200 şi 400 de lei.