Prins în flagrant la Timișoara după ce a șantajat o tânără că-i blochează rețelele sociale. Ce sumă a cerut

Intenționa să facă bani frumoși din acest tip de escrocherie, însă pe fir au intrat cei de la Investigații Criminale, care i-au organizat un flagrant.

”Cel din dreapta i-a blocat contul iubitei mele și acum cere bani ca să-i dea contul înapoi. Uite că vine poliția”.

Totul a început în seara de 31 iulie, când Bianca a primit un mesaj privat de la un individ pe care nu-l cunoștea, care o amenința că îi va bloca contul de socializare dacă nu primește 200 de euro. Tânăra nu l-a crezut, dar după câteva ore accesul i-a fost restricționat.

Bianca Poroșnicu, victimă: ”Acesta mi-a cerut o sumă de bani ca să mi-l deblocheze. Nu, nu știu nimic despre el, a intrat efectiv pe mine, mi-a trimis un mesaj, nu-l cunoșteam, nici el nu mă cunoștea pe mine”.

După un schimb de mesaje, prin care fata încerca să-l convină pe individ să-i redea accesul la cont, ea a alertat poliția.

Avea mai mulți complici care urmăreau victima

Oamenii legii au organizat flagrantul lângă parcarea unui hypermarket din oraș.

Bianca Poroșnicu, victimă: ”El avea niște băieți care mă urmăreau ca să vadă dacă vin sau nu singură. M-am conformat, am mers unde mi-a cerut, am coborât din mașină și am zis să stau puțin de vorbă cu el, să-l întreb de ce îmi blocase contul, după care i-am dat banii promiși”.

După ce a primit banii ceruți de la victimă, tânărul a fost interceptat de către agenți. Acesta are 18 ani și este din județul Mureș.

Aurora Voicilă, purtător de cuvânt IPJ Timiș: ”Tânărul de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, fiind în centrul de reținere și arestare preventivă”.

Ancheta continuă, iar polițiștii verifică posibilitatea ca băiatul să fi șantajat prin aceași metodă și alte persoane.

