Pretindea că este miliardar și păcălea femei cunoscute pe internet să îi dea 100.000 de lire sterline. Cum a fost prins

În perioada februarie 2017 și până în februarie 2021, David Checkley căuta femei cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, pe care le-a cunoscut prin intermediul aplicațiilor de matrimoniale și le-a convins că era un „miliardar” sau veteran al războiului din Vietnam, scrie Daily Mail.

David Cohen, el le cerea în cele din urmă victimelor să-i împrumute bani, sub pretextul că are nevoie de diferite sume pentru a-și repara casa care stă să se prăbușească sau că are ocazia să cumpere un ceas Rolex la un preț redus.

Și în 2010 a mai păcălit femei cărora le-a cerut 500.000 de lire sterline, pretinzând că are nevoie de bani pentru un nou tratament scump pentru „boala sa în stadiu terminal”.

Cel puțin una dintre victimele bărbatului a avut o relație cu el timp de cinci ani fără să știe cu ce se ocupa de fapt.

Checkley a fost prins după ce anchetatorii au devenit suspicioși în iunie 2021, urmând mai multe plângeri depuse de victime.

La întoarcerea dintr-o vacanță în Ibiza, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul său din Bains Drive, St Albans, o localitate din Marea Britanie. Acolo au fost descoperite diverse facturi pentru achiziția de bijuterii scumpe, un pliant pentru o mare proprietate în Hertfordshire și o chitanță pe numele unei femei pentru un ceas Rolex de 7.250 de lire sterline cumpărat în 2018.

Investigatorii au găsit, de asemenea, două motociclete Harley Davidson noi în valoare de aproximativ 40.000 de lire sterline în garajul său. De asemenea, un autoturism Mini și trei mașini Mercedes, pe numele lui Checkley, au fost găsite parcate în apropierea casei sale.

Trimis în judecată, escrocul a fost condamnat miercuri, 29 noiembrie, la o pedeapsă de 11 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de 19 capete de acuzare de fraudă și un cap de acuzare de furt.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 30-11-2023 08:29