Premieră cu casa închisă la Teatrul de Comedie. ”Ne-am bucurat enorm că am putut în sfârșit să jucăm cu public”

Teatrul a rămas o pasiune de neînlocuit pentru mulţi oameni. Aşa că, după lunga perioadă de restricţii, oamenii se înghesuie la spectacole, care de cele mai multe ori se joacă cu casa închisă.

Aşa s-a întâmplat şi joi seară, la premiera unei piese pe scena Teatrului de Comedie.

Joi a avut loc premiera spectacolului „Forma lucrurilor”, prima programată la sala Studio a Teatrului de Comedie din Capitală. Pentru cei din sală, porția de cultură a venit că o gură de aer proaspăt.

Luminița Erga: ”Mi-a plăcut foarte mult propunerea regizorală, foarte mult decorul și mobilitatea decorului. A susținut foarte bine ideea de forma lucrurilor și de modificarea continuă a acestei forme”.

Citește și Campanie pentru construirea primului teatru independent din București din ultimii 75 de ani

Spectator: ”Mi-a plăcut așa că a avut o chestie de contemporan, ceva anume ce nu am mai văzut până acum”.

La fel de entuziasmați au fost și actorii. Anca Dumitra, cunoscută și pentru rolul ei din serialul „Las Fierbinți”, și-a făcut debutul tot pe scena Teatrului de Comedie.

Anca Dumitra, actriță: "La mine chiar a trecut întreg anul pandemic și încă vreo două luni de când jucasem și acum am revenit după o pauză atât de mare. Și mă bucur de premieră, mă bucur de spectacol. Sunt foarte recunoscătoare atât pentru proiectul Las Fierbinți care se derulează pe post, pe Pro TV, de 10 ani de zile".

Anghel Damian, actor: ”Asta-i menirea noastră, asta-i vocația noastră, asta facem și am simțit pentru prima dată în 2 ani că suntem pe un drum al normalității”.

Spectatorii nu au avut nevoie de dovada vaccinării, dar au purtat mască

Andreea Alexandrescu: ”Am așteptat-o foarte mult timp și ne-am bucurat enorm că am putut în sfârșit să jucăm cu public. Noi în toată perioada am repetat, am avut proiecte online, dar nu-i același lucru”.

Piesa pune în prim-plan o problemă actuală, care amintește cât de ușor ne pot influența normele acceptate de societate, în care imaginea contează mai mult decât orice.

Lucian Ionescu, actor: „Este despre un băiat care se îndrăgostește de o fată și se îndrăgostește atât de tare de ea încât începe să-și schimbe viața pentru ea, fără să simtă acele schimbări neapărat necesare. O face de dragul ei și de dragul iubirii. Și de aici lucrurile se complica și se duc și se învârt și se întortochează”.

Piesa s-a jucat cu casa închisă, însă organizatorii au avut grijă ca măsurile de protecție să fie respectate.

Locurile au fost ocupate în proporție de 70%. Oamenii nu au avut nevoie de dovada vaccinării, însă au purtat mască pe tot parcursul spectacolului.

În total, 50 de persoane au participat joi seară la premiera. Piesa va putea fi urmărită din nou începând cu luna august.