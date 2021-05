Prăpăd într-o localitate din Suceava. Un incendiu a cuprins 5 gospodării, iar 7 oameni au suferit atacuri de panică

Focul a semănat prăpăd într-o localitate din Suceava.

Flăcările uriașe, care au prins o forță uluitoare din cauza vântului puternic, au făcut stricăciuni în cinci gospodării.

Șapte oameni au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri.

Iar la Pitești, un incendiu izbucnit într-un apartament a dus la evacuarea a zeci de locatari. Și acolo patru persoane au primit ajutor din partea medicilor.

Infernul s-a declanșat în comuna Sucevița. Unul dintre proprietarii gospodăriilor afectate de văpaie a sunat disperat la 112 când a văzut flăcările amenințătoare.

Primele date arată că inițial s-ar fi aprins un grup sanitar din lemn, aflat lângă o șură. Apoi, focul, întețit de vântul puternic, s-a extins.

Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava: ”Am intervenit la fața locului cu 10 autospeciale de stingere, atât de la subunitățile pompierilor militari, cât și de la serviciile voluntare din zonă. Vântul puternic, cantitatea mare de material lemnos, dar și distanța foarte mică dintre propietăți, unele acoperișuri fiind aproape lipite între ele, au fost condiții care au favorizat dezvoltarea și propagarea flăcărilor.”

După mai bine de trei ore, vălvătaia a fost potolită. Pagubele materiale sunt uriașe, fiind afectate cinci gospodării.

Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava: "Pe timpul intervenției, colegii mei paramedici SMURD, sprijiniți de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, au acordat primul ajutor medical pentru șapte persoane, care au suferit atacuri de panică. Acestea și-au revenit și nu a fost necesar transportul lor la spital.”

Totul ar fi pornit din cauza unei țigări.

Un incendiu violent a izbucnit și într-un apartament de la etajul trei dintr-un bloc din Pitești. Fumul gros a inundat în scurt timp o locuință aflată deasupra, unde erau o mamă și cei doi copii ai ei, unul de patru ani și jumătate, celălalt de 10 luni. Când a realizat pericolul, femeia a cerut ajutor.

Bărbat: ”Țipa doamna de la etajul patru că sunt doi copii în pericol."

Soțul, care se întorcea în acele clipe de la cumpărături, a încercat să își salveze familia.

Bărbat: "Am încercat să urc, am pus bluza la față, am udat-o un pic cu apă, nu a avut efect, am văzut că nu pot să urc, am coborât, am spart celelalte geamuri, am urcat și am spart geamurile să se ducă fumul, să nu mai stea la ușă. Între timp, echipajul de pompieri a fost foarte prompt. Au venit cu scara, au scos copiii, au intrat și în celălalt apartament, au stins focul și e totul ok."

Omul și soția lui au fost duși la spital. Și cei doi bătrâni care locuiesc în apartamentul cuprins de foc au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sidonia Rădulescu, SAJ Argeș: "Două la spital și două asistate. Sunt intoxicate cu fum.”

Reporter: ”Cum se simt?”

Sidonia Rădulescu, SAJ Argeș: ”Binișor. Un domn este tăiat la mână și doamna este speriată, cu atac de panică, mămica copilului."

Bogdan Picurici, ISU Argeș: "S-au autoevacuat un număr de aproximativ 12 persoane, iar noi am evacuat opt persoane."

Cauza incendiului ar fi un scurtcircuit.