Un incendiu puternic s-a declanşat la un adăpost de animale din județul Suceava: ”Doar 4 porci au fost salvați”

Un incendiu puternic s-a declanşat la un adăpost de animale din județul Suceava.

Au ars peste 1.000 de metri pătrați de saivane, iar în unul din ele erau 32 de vaci, care nu au mai putut fi salvate.

Câteva sute de oi și capre au scăpat de flăcări pentru că fuseseră scoase la păscut pe câmp.

Unul dintre asociați la fermă este și primarul din comună, care nu exclude o mână criminală. Polițiștii au deschis o anchetă.

Flăcarile violente au fost observate de un angajat al fermei, care a sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns pompierii militari și membrii Serviciului Voluntar din comună, însă focul cuprinsese deja întregul saivan şi nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea celor șase vaci și 26 de viţei.

Viorel Popovici, voluntar SVSU Bosanci: ”Ieșea foc pe toate geamurile la hală.”



Reporter: ”La animale nu ați mai reușit să ajungeți?”



Voluntar: ”Nu am mai reușit, pentru că era fum intens. M-am speriat când am ajuns aici. Am atâția ani de când sunt pompier aici, dar nu am avut niciodată o situație așa de gravă. Am căutat tot mai mult să izolăm focul.”

Reporter: ”Restul animalelor erau pe câmp?”

Voluntar: ”Da. Oile și caprele erau ieșite la păscut. Vacile și vițeii care erau înăuntru s-au asfixiat.”

Pompierii militari au acționat cu șase autospeciale și au luptat aproape două ore pentru a stinge flăcările.

Alin Găleată, purt.cuv. ISU Suceava: ”Am intervenit la incendiu cu șapte autospeciale de stingere, atât de la subunitățile de pompieri militari, cât și de la SVSU Bosanci. A fost afectată o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați și, din păcate, am avut victime printre animale: 26 de viței și șase văcuțe. Incendiul s-a extins foarte repde din cauza construcției majoritare din lemn.”

Marți seară, târziu, pompierii au stabilit o primă cauză probabilă a izbucnirii incendiului. Ei au ajuns la concluzia că ar putea fi fumatul în locuri nepermise. Primarul, care este și el asociat al fermei de animale, nu exclude însă o mână criminală.

Reporter: ”Bănuiți de la ce ar fi pornit totul?”

Neculai Miron, primar al comunei Bosanci: ”Prieteni.”

Reporter: ”O acțiune intenționată?”

Primar: ”Așa se pare. S-a extins prea repede focul, dar nu putem să ne pronunțăm.”

Reporter: ”Ce s-a salvat?”

Primar: ”Doar patru porci.”

Reporter: ”Caprele nu erau în interior?”

Primar: ”Nu, erau afară, pe islaz. Doar vitele erau în interior, legate cu lanț.”

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului.