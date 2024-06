Povestea emoționantă a unui nou-născut abandonat pe stradă, pe timp de caniculă. Încă avea cordonul ombilical atașat

Bebelușul încă avea cordonul ombilical atunci când a fost găsit de un cuplu care l-a salvat. Copilul fusese lăsat înfășurat într-un prosop, pe un pod, la 35 de grade Celsius, potrivit New York Post.

VIDEO AICI.

„Placenta încă era proaspătă... așa că de abia fusese născut”, a spus șeriful Juan Garcia.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins un bărbat care lasă copilul pe pod, se îndepărtează ușor, apoi o ia la fugă pentru a nu fi văzut.

Din fericire, un cuplu care se plimba prin zonă alături de copilul lor au văzut bebelușul după doar câteva minute.

„Am observat două picioare mici care se mișcau, soțul meu era în spate cu câinii și am strigat la el: O, Doamne, un bebeluș. Apoi soțul meu a zis să sunăm la 911 și asta am făcut. Am fost șocată, am fost nervoasă, am fost supărată. Poți să-l lași la o stație de pompieri, de poliție, la un spital, dar nu-l abandona așa”, a spus femeia care a găsit copilul.

Copilul a fost preluat de autorități și transportat la spital. Din fericire, fetița este în stare bună.

Cel care a abandonat copilul sau mama nu au fost identificați încă.

