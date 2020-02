Povestea emoționantă a unei mame fără serviciu care își crește singură cei opt copii

Poveste emoționantă într-o comună din județul Iași. O mamă singură se zbate zi de zi să-și crească cei opt copii cu vârste curpinse între 5 și 18 ani.

Trăiesc într-o sărăcie lucie, într-o locuință pe care cu greu o poți numi casă: nouă suflete dorm într-o singură încăpere. Copiii nu știu ce înseamnă să mergi într-o vacanță și primele jucării le-au primit în urmă cu puțin timp.

Femeia a rămas văduvă în urmă cu câteva luni, iar de atunci duce tot greul singură. Bianca are 15 ani, iar când tatăl ei trăia nu a mai lăsat-o să meargă la școală. Acum studiază din nou prin programul „A două șansă”. Este în clasa a 3-a, iar la teme o ajută frații ei mai mici.

Bianca Ivan: „M-am lăsat pentru că tata bea și trebuia să am grijă de frații mei cât mama muncea pe la vecini. Se ducea la prășit, ștergea geamuri, la spălat. Am rămas cu copiii acasă, am pierdut școala, dar meg la șansa a 2-a.”

Această adolescență trăiește într-o familie modestă. Pentru ea vacanțele sunt un vis mult prea îndepărtat. Nu a ieșit niciodată din județ și atât ea cât și frățiorii ei visează să meargă undeva împreună. Mai mult de atât, își doresc o căsuță.

Citește și Două femei din judeţul Iaşi au murit din cauza gripei. Numărul deceselor a ajuns la 47

Reporter: „Ai fost vrodata într-o excursie?”

Bianca Ivan: „Nu, doar la Iași la părintele Damaschin, la biserica și atât. Vreau să merg în excursie cu frații mei și cu mama. Mi-aș dori un ghiozdănaș, caiete, niște pixuri și o pereche de papuci.”

Reporter: „Ce-ți dorești?”

Ștefan Ivan: „O bicicletă și o casă, atât îmi doresc eu. Să avem loc mai mult, să avem spațiu.”

Mama trăiește din ajutorul social și alocația copiilor: aproxiamtiv 2.000 de lei. Bani puțini pentru o familie cu nouă suflete. Un preot inimos le mai vine în ajutor cu alimente și hăinuțe, însă ar oamenii ar mai avea nevoie de ajutor.

Sonia Ivan, mama copiilor: „Ne-ar trebui o casă, asta ne dorim cel mai mult, să avem unde să stăm. Aici dormim nouă oameni, ni s-au cerut 200 de milioane până în august. Au nevoie de rechizite, hăinuțe, păpucei. O să muncesc cât o să pot, o să ajung la capătul lumii să muncesc pentru ei.”

Dan Damaschin, preot: „Este un caz destul de greu, avem de-a face cu o mamă singură, cu opt copii în întreținere și condiții aproape de zero. Copiii merg la școală și fac totul pentru a supraviețui. Mama muncește zi lumină pentru a-și ajuta copiii. Nu poți să nu te implici.”

Orice ajutor în bani, materiale de construcție, haine sau alimente este mană cerească pentru sărmana familie.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!