Poveste emoționantă. Un labrador i-a salvat viața stăpânei sale, sărind în fața unui șarpe care voia să o atace

Un labrador din California, SUA i-a salvat viața stăpânei sale, după ce s-a aruncat în fața unui șarpe cu clopoței care voia să o atace.

Femeia se afla în locuința sa, când a observat șarpele cu clopoței care era pe punctul de o ataca. În acel moment, patrupedul și-a împins stăpâna și a sărit în fața șarpelui pentru a o proteja, transmite Daily Star.

”Nici nu am apucat să mă întorc. Marley (n.r. câinele) deja mă împinsese și s-a pus între mine și șarpe. Am simțit că mi se oprește inima. Primul meu gând a fost că îmi voi piede prietenul. Am crezut că va muri, a povestit femeia.

Șarpele a reușit să-l muște de două ori pe labrador, după care a fugit.

Stăpâna și-a dus câinele de urgență la doctor, după incident. A primit îngrijiri medicale, iar în prezent starea lui este stabilă, urmând, în continuare, un tratament.