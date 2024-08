Portalul Leului: 08.08.2024 – Semnificația acestui moment magic din an. Astăzi de îndeplinesc dorințe și au loc schimbări

Acesta are loc în jurul datei de 8 august (08/08) și este legat de alinierea soarelui în semnul zodiacal al Leului cu Sirius, steaua cea mai strălucitoare de pe cerul nopții, precum și cu centura Orion și Piramidele din Giza.

Așadar, așa-numitul Portal al Leului este un moment prielnic pentru manifestare.

Portalul Leului

Portalul Leului este o combinație de simbolism astrologic, numerologic și spiritual, fiind o oportunitate pentru introspecție și manifestare a potențialului personal.

În fiecare an, între 28 iulie și 12 august, Portalul Leului se deschide atunci când Pământul, steaua Sirius și Soarele intră în aliniere completă cu piramidele din Giza (Egipt). Așadar, nu numai că Luna Nouă în Leu din 4 august 2024 a fost puternică în sine, dar a adus cu sine și începutul unei perioade speciale în care se crede că oportunitățile de manifestare sunt sporite.

Se spune că Portalul Leului este deschiderea unei ferestre rare între lumea spirituală și cea fizică, care are loc atunci când Soarele în Leu, steaua Sirius, constelația Centura lui Orion și planeta Pământ se aliniază. Acest fenomen are loc în fiecare an. În timp ce acest eveniment ceresc durează din 28 iulie până în 12 august, Portalul Leului este activat oficial în fiecare an pe 8 august.

Portalul din acest an este cu totul special și ieșit din comun. S-a deschis odată cu Luna Nouă în vibrația maiestuoasă a Leului, pe 4 august. În data specială de activare 8/8, faza Lunii va fi Waxing Crescent în semnul Balanței.

Pe măsură ce Soarele își continuă șederea în casa sa din Leu și Sirius se aliniază cu Pământul și Centura lui Orion, acestea creează o energie intensă care ne modifică perspectiva asupra noastră și asupra lumii, oferind persoanelor născute sub toate semnele zodiacale oportunitatea de a manifesta schimbări pozitive puternice.

Portalul Leului este numit după semnul zodiacal Leu, prin care Soarele tranzitează în prezent. Leului îi place să le aibă pe toate, să trăiască pe picior mare și să obțină ceea ce își dorește, pentru că știe că este regele (sau regina) propriei jungle. În timpul Portalului Leului, simțim o creștere a gradului de conștientizare. Asta se poate manifesta la început ca anxietate, gândire excesivă și neliniște, dar odată ce portalul se închide, ne va aduce într-un loc puternic ce ne va da alt scop.

Semnificația cifrei 8

În numerologie, 8 este un număr semnificativ care reprezintă armonia și infinitul. Numărul 8 din calea vieții înseamnă încredere, pasiune, putere și reziliență - toate acestea le puteți valorifica atunci când manifestați în timp ce Portalul Leului este deschis.

Data de 8 august (08/08) este importantă din punct de vedere numerologic. Numărul 8 simbolizează infinitul și echilibrul cosmic, fiind considerat un număr de putere și abundență.

Ca număr dublu, 88 înseamnă că vă îndreptați spre schimbare. Acesta este un moment în care trebuie să accepți finalurile necesare, astfel încât să poți fi pe deplin deschis pentru a primi noile oportunități care vin în calea ta.

Poarta Leilor nu este doar o fereastră către sufletele noastre, ci și o punte care ne ajută să accelerăm creșterea sufletului nostru, astfel încât să putem crește și să mergem mai departe. Este un moment pentru a avea încredere în inimile noastre, în sufletele noastre și în orice impulsuri care se pare că ne sunt aruncate în cale, conform yourtango.com.

08.08.2024

08.08.2024 este considerată o zi specială în contextul Portalului Leului, oferind oportunități unice pentru creștere spirituală și personală. Mulți oameni profită de această perioadă pentru a se conecta cu energiile cosmice și pentru a-și manifesta dorințele și intențiile într-un mod puternic și pozitiv.

Anul 2024 adaugă un strat suplimentar de semnificație numerologică. În numerologie, 2024 se reduce la 2+0+2+4=8, același număr puternic asociat cu abundența și infinitul. Astfel, combinația de 8 (08.08) și anul 2024 poate fi considerată deosebit de puternică pentru manifestarea dorințelor și intențiilor.

Fiind în semnul zodiacal al Leului, această perioadă amplifică atributele acestui semn, cum ar fi curajul, creativitatea, auto-exprimarea și puterea personală. Oamenii sunt încurajați să își exploreze și să își manifeste aceste calități în viața lor.

Este de așteptat ca astăzi oamenii să experimenteze conștientizări profunde, inspirație și claritate în privința direcțiilor lor de viață. Este un timp favorabil pentru a lua decizii importante și pentru a face schimbări pozitive.

Energia Leului

Leul, ca semn zodiacal, este asociat cu curajul, puterea, creativitatea și auto-exprimarea. Portalul Leului este considerat o perioadă în care aceste calități sunt amplificate, oferind oportunități pentru creștere personală și manifestarea dorințelor.

Steaua Sirius, cunoscută și sub numele de „Soarele Spiritual”, are o importanță deosebită în multe culturi antice. Alinierea sa cu Soarele și Pământul în această perioadă este considerată a deschide un portal energetic care permite un influx de energie spirituală.

Ritualuri pentru 08.08.2024

Mulți oameni folosesc această perioadă pentru meditație, setarea intențiilor, vizualizare creativă și alte practici spirituale menite să amplifice creșterea personală și să aducă claritate în viața lor.

Această zi este o deschidere către noi perspective. Este văzut ca un timp favorabil pentru a elibera blocajele și pentru a primi energie pozitivă.

Portalul 8/8 al Leului este un moment puternic pentru manifestare. Există multe modalități prin care puteți face asta. Puteți începe cu un proces de curățare al aerului, dar și al minții, folosind salvie sau lumânări de aromaterapie.

Pentru a manifesta în această zi specială din punct de vedee energetic, urmează acești pași:

1. Concentrează-te pe alinierea cu energia pozitivă din interiorul tău, apoi extinde această conștientizare mai departe pentru a canaliza prezența Lunii, a stelelor și a planetelor.

2. În continuare, puteți să vă rostiți manifestările cu voce tare sau în tăcere, sau să le scrieți pe hârtie. Pe măsură ce o faci, concentrează-te asupra cuvintelor și asupra a ceea ce anume creezi, până când simți că manifestările tale s-au împlinit deja.

3. Continuați-vă ziua crezând că ceea ce manifestați este deja realitate.

