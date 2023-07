Platoul Sălii Sporturilor din Cluj-Napoca a devenit cartierul general al copiilor. Cum se distrează micuții

Copiii s-au stropit cu apă, au jucat fotbal ori au încercat biliardul cu piciorul, în timp ce părinții i-au supravegheat din zonele cu umbră.

"Este un proiect menit să scoată lumea din case, în aer liber", spun organizatorii.

Unul dintre principalele atracții a fost, de departe, piscina, de unde copiii și-au alimentat de zor cu apă jucăriile. "Confruntarea" a fost însoțită de chiotele de veselie.

Fetiță: "Mi se pare foarte tare. Cum aici ne stropim și mi se pare foarte amuzant".

Femeie: "Copiii se răcoresc, noi stăm unde putem la umbră. E frumos, e plăcut".

Reporter: "O băutură rece?".

Femeie: "Da, și ne răcorim".

Femeie: "Cald, frumos, fetele se distrează...E super! Ne distrăm, stăm la povești".

Cei prezenți au putut încerca orice sport au dorit: fotbal, tenis, escaladă, și inclusiv șah sau biliard cu piciorul. Nu au lipsit nici jocurile de odinioară: șotronul sau săriturile cu coarda.

Bărbat: "Promovează sportul, nu mai stau atât pe telefoane. Ne bucurăm și de vacanță, și de vară. Îl las pe el să exerseze, să prindă ceva sport".

Tiberiu Pop, director logistică eveniment: "Găsim 14 sporturi diferite. Este vorba doar despre distracție, nu e vorba despre inițiere. Am găsit un maxi biliard și am făcut o masă de biliard care se joacă cu piciorul și am replicat-o aici".

Petru Grigoraș, manager sportiv eveniment: "Avem două corturi, unul de hidratare și unul de scenă, unde vom avea câteva momente artistice foarte interesante, cu trupe de majorete sau dans din Cluj. Vrem ca lumea să iasă din casă, cu familii, cu căței, cu purcei. Să se distreze, să bea un suc".

Distracția va continua și astăzi, iar intrarea este liberă.

