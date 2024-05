Platforme pentru cursuri online gratuite. Ce poți să înveți pe internet pentru a economisi bani

Cu acces la internet poți să înveți despre o varietate de subiecte interesante și utile fără să cheltuiești o avere. Există numeroase opțiuni disponibile, fiecare oferind oportunități diverse, în funcție de ceea ce cauți.

Pe internet ai la dispoziție cursuri gratuite în diverse domenii, de la programare și marketing, până la limbi străine și design grafic. Multe dintre aceste cursuri sunt create de universități de prestigiu din întreaga lume.

Sunt disponibile chiar cursuri de dezvoltare personală și de consultanță în diverse domenii. Poți găsi lecții interactive și idei despre cum să pui în practică ceea ce ai învățat.

Internetul este, de asemenea, o resursă ideală pentru elevii și studenții care caută să aprofundeze materia pe care o studiază.

Platformele online oferă atât cursuri online gratuite pentru începători, cât și pentru intermediari și avansați.

YouTube este o sursă bogată de tutoriale video și cursuri online gratuite într-o gamă largă de domenii. De la gătit și fitness până la artă și muzică, poți găsi practic orice subiect pe care dorești să-l înveți. Cu un pic de cercetare, poți accesa o mulțime de informații utile care să te inspire.

Cursuri online gratuite

Există numeroase platforme pentru cursuri online gratuite care oferă oportunități excelente de învățare și dezvoltare personală.

Indiferent dacă vrei să-ți îmbunătățești abilitățile profesionale, să explorezi pasiuni noi, să studiezi o nouă limbă sau să înveți pentru a economisi bani, internetul este plin de resurse valoroase.

Cu puțin efort și determinare, poți să profiți de aceste platforme și să-ți îndeplinești obiectivele.

Cele mai bune platforme de cursuri online gratuite facilitează procesul de învățare și de dezvoltare personală al oamenilor.

Sistemele de gestionare a învățării (LMS – „Learning Management Systems”) și mediile virtuale de învățare (VLE – „Virtual Learning Environments”) au devenit tot mai populare în ultimii ani, în special din cauza schimbărilor bruște care au venit odată cu pandemia de coronavirus.

Deși învățarea față în față are propriile avantaje și nu poate fi contestată, cursurile online au câștigat popularitate. Profesorii au astfel capacitatea de a ajunge la oameni și de a-și împărtăși cunoștințele chiar și atunci când se află la distanță.

Avantajele platformelor pentru cursuri online

Platformele de cursuri online profită la maximum de tehnologia modernă. Asta nu înseamnă că mijloacele tradiționale de educație sunt pe cale de dispariție. Instituțiile academice și întreprinderile au identificat odată cu pandemia că putem învăța și prin intermediul tehnologiei și că smartphone-urile și alte dispozitive conectate la internet ne pot facilita procesul de învățare din orice loc din lume.

Învățarea online are avantajele ei, mai ales pentru persoanele care ar putea să nu aibă acces ușor unele cursuri. Acest lucru poate fi relevant în special în zonele defavorizate, dar și pentru persoanele cu dizabilități, ale căror probleme de mobilitate le-ar putea împiedica să meargă la facultate sau să participe la un curs de dezvoltare personală.

Techradar.com a comparat diferite platforme de învățare online, a analizat sistemele de operare pe care acestea erau disponibile (Android și iOS), interfața aplicației, integrarea cu software de la terți și calitatea generală a acestora.

Printre acestea se numără Adobe Captivate, Moodle LMS, Acorn LMS, Canvas LMS, Google Classroom, Thinkific LMS, 360Learning, Blackboard Learn, Absorb LMS, Docebo, iSpring Learn. Unele dintre aceste platforme au opțiunea de a fi încercate gratuit pentru o perioadă delimitată de timp.

Platforme de cursuri online gratuite. Cursuri puse la dispoziție de companii din tehnologie și universități de top

Se așteaptă ca multe din locurile de muncă la nivel mondial să se schimbe în următorii cinci ani datorită AI și, având în vedere că doar un procent mic de lucrători au competențe în acest domeniu, graba de a învăța toate aspectele legate de inteligența artificială este tot mai mare.

„Inteligența Artificială le oferă oamenilor opțiuni de învățare la cerere, oriunde s-ar afla, la orice oră din zi, în orice zi”, spune Jared Curham, profesor de studii organizaționale la Sloan School of Management din cadrul Massachusetts Institute of Technology.

Curhan a lansat recent două noi cursuri alimentate de AI, axate pe lumea negocierilor strategice și spune că tehnologia face în general ca educația să fie mai accesibilă.

Mai multe firme de tehnologie de top și universități oferă cursuri online gratuite care servesc ca o introducere în tehnologiile AI.

Amazon – AWS

Amazon are peste 100 de cursuri gratuite sau cu prețuri mici de inteligență artificială și resurse de învățare disponibile prin intermediul AWS.

Cursanții pot obține competențele de bază în AI. În ansamblu, compania și-a luat angajamentul de a oferi cursuri gratuite de formare în domeniul abilităților de AI pentru două milioane de persoane până în 2025.

Planul de învățare automată are aproape șapte ore de conținut gratuit în care elevii pot învăța bazele tehnologiei, inclusiv terminologia relevantă și procesele decizionale din AI. De asemenea, acesta îi învață pe utilizatori cum să utilizeze Amazon SageMaker, platforma de învățare automată a Amazon, utilizată de companii precum AT&T și LG.

Google AI

Google oferă un curs pentru începători pentru toți cei care ar putea fi interesați de modul în care este utilizată inteligența artificială în lumea reală.

Google AI, care este oferit prin intermediul platformei de educație online edX, este un curs care se desfășoară în ritm propriu și care durează aproximativ patru săptămâni, presupunând că îi dedicați două-trei ore pe săptămână. Participanții învață atât despre principiile AI, cât și despre aplicațiile din lumea reală ale acestor tehnologii.

Cursul este predat de Laurence Moroney, care conduce AI Advocacy la Google, în cadrul echipei Google Research into Machine Intelligence (RMI), conform fortune.com.

Universitatea Harvard - Introducere în inteligența artificială cu Python

Dacă sunteți printre cei 5,7 milioane de oameni care au urmat cursul CS50 Introduction to Computer Science al Universității Harvard prin edX, atunci cursul introductiv de inteligență artificială al universității ar putea fi cea mai bună opțiune. CS50, care este unul dintre cele mai populare cursuri online gratuite din toate timpurile, este o condiție prealabilă pentru cursul Introduction to Artificial Intelligence with Python de la Harvard.

Acest curs de șapte săptămâni acoperă algoritmi de inteligență artificială, motoare de joc, recunoașterea scrisului de mână și traducere automată. Studenții trebuie să se angajeze între 10 și 30 de ore pe săptămână pentru a finaliza cursul, care include proiecte practice și prelegeri. Cursul este predat de David J. Malan, un renumit informatician și profesor la Harvard.

IBM - Bazele inteligenței artificiale pentru toată lumea

IBM, care este recunoscut ca un lider revoluționar în domeniul tehnologiilor emergente, oferă o specializare AI Foundations for Everyone prin intermediul Coursera. Specializarea include trei cursuri:

Introducere în inteligența artificială (AI)

Noțiuni introductive despre AI cu ajutorul IBM Watson

Construirea de chatbot-uri cu AI fără programare

Durata întregii specializări este de aproximativ trei luni, presupunând că dedicați două ore pe săptămână cursurilor. Studenții vor învăța noțiunile de bază despre ce este AI, precum și despre aplicațiile și preocupările sale etice. De asemenea, vor asculta de la experți despre cum să înceapă o carieră în AI. Programul este predat de Rav Ahuja și Antonio Cangiano, care lucrează pentru IBM's Skills Network. Participanții primesc un certificat la finalizarea cursului.

Intel

Intel are ca obiectiv să ofere competențe în domeniul AI la peste 30 de milioane de persoane până în 2030. Ca parte a acestui angajament, compania oferă zeci de cursuri online gratuite și autonome pe teme precum învățarea profundă pentru robotică, învățarea profundă și procesarea limbajului natural.

Intel are, de asemenea, mai multe pagini educaționale „AI Concepts” care vă vor conduce prin definiții, exemple din lumea reală, instrumente și resurse pentru subiecte precum inteligența artificială generativă, inferența AI și învățarea prin transfer. În plus, compania oferă webinarii gratuite la cerere privind cazuri de utilizare mai avansate a AI, cum ar fi optimizarea modelelor de transformare, optimizarea sarcinilor de lucru AI și reglarea performanței AI.

